Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları Şırnak'ta (3)

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ İNCELEME VE DENETLEMELERİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki inceleme ve denetlemelerine bugün de devam etti.

Orgeneral Hulusi AKAR, ilk olarak Şırnak'a giderek 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığında incelemelerde bulundu. Akar, Şırnak Akçay mevkiinde bölücü terör örgütü tarafından el yapımı patlayıcı madde kullanılarak yapılan hain saldırı sonucunda yaralanan personeli hastanede ziyaret etti ve durumları hakkında bilgi aldı. Hastanedeki ziyaretin ardından Şırnak Valiliğine geçen Orgeneral Akar, Şırnak Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti. Orgeneral Akar çarşıda halk ve esnaf ile de sohbet ettikten sonra beraberindeki heyet ile Şırnak'tan ayrılarak Siirt'e gitti.

Siirt'te ilk olarak şehir merkezinde vatandaşlarla sohbet eden Orgeneral Akar, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından 3'üncü Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulundu. r. Siirt'teki ziyaret ve incelemelerini tamamlayan Orgeneral Akar ve beraberindeki heyet, Bitlis Tatvan'a geçerek 10'uncu Komando Tugay Komutanlığını denetledi.

DHA