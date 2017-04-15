(Geniş Haber) Atilla Taş dahil 12 kişi darbe soruşturması kapsamında tutuklandı

Ümit TÜRK/İSTANBUL, (DHA) FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra haklarında 'Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından soruşturma açılan Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 13 kişiden 12'si tutuklandı.

FETÖ'nün medya yapılanması davasında tahliye olduktan sonra haklarında 'Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından soruşturma açılan ve cezaevinden çıkar çıkmaz gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şarkıcı Atilla Taş'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli, 14 gündür gözaltında tutuldukları emniyet müdürlüğünden akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Emniyette soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadeleri alındığı öğrenilen şüpheliler; Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer, Ali Akkuş, Hüseyin aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



'DARBE GİRİŞİMİNİN ETKİ AJANLIĞINI YAPTILAR'

Başsavcılık mahkemeye gönderdiği sevk yazısında, '15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ/PDY üyesi şüphelilerin darbe girişimi süresi öncesinde, esnasında ve sonrasında örgütsel kamuoyu oluşturmak maksadıyla örgütün medya yapılanmasında yer aldıkları, örgütün yalnızca mensupları tarafından hazırladığı kriptografik haberleşme programını kullandıkları, örgütün üst düzey yöneticileriyle yoğun irtibatlarının olduğu, örgütsel hiyerarşi içinde hareket ettikleri, örgüte müzahir sendikaya üye oldukları, örgüte ait basın yayın kuruluşlarında aktif olarak görev aldıkları, darbe girişimini gerçekleştiren ve halen tutuklu yargılanan FETÖ/PDY'nin silahlı kanadıyla eylem ve fikir birliğiyle hareket ettikleri ve darbe girişimi eyleminin etki ajanlığı görevini ifa ettikleri' ileri sürüldü.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği, sorguları tamamlanan şüphelilerden 12'si hakkında tutuklama kararı verdi. Kararda, şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün basın yayın ve medya yapılanmasında faaliyette bulundukları, bu kapsamda eylem ve fikir birliği içerisinde hareket ettikleri, darbe girişimi eylemlerinin etki ajanlığı görevlerini ifa ettikleri belirtilerek isnat edilen, 'Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından tutuklanmalarına karar verildi. Şüphelilerden Ali Akkuş'un, 17-25 Aralık sürecinden sonra genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı ile hükümete karşı yürütülen faaileyetler konusunda ters düştüğü, gazetede pasif göreve verildiği, gazeteden ayrılırken tazminatının ödenmediği ve bu süreçten sonra örgütün faaliyetleri arasında yer almadığı hususları dikkate alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

ATİLLA TAŞ'IN SOSYAL MEDYADA ALGI OPERASYONU YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Kararda pop müzik sanatçısı olduğu belirtilen şüphelilerden Atila Taş'ın, örgüte ait kapatılan Meydan gazetesi ile Haberdar isimli internet sitesinde köşe yazarlığı yaptığı, fuatavni'nin paylaşımlarını haber yaptığı, örgütün üst düzey mensupları arasında yer alan Ekrem Dumanlı, Said Sefa ve Erdal Şen isimli kişilerle telefon irtibatının olduğu, Bylock kullanıcısı olan 4 kişi ile telefon görüşmesinin bulunduğu ve örgüt tarafından kendisine yüklenen misyon gereğince sosyal medyada ve kamuoyunda algı operasyonları yaptığı iddia edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'nün medya yapılanması soruşturması kapsamında aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 26 kişi tutuklanmıştı. Toplamda 29 kişi hakkında dava açılmıştı. Şüpheliler, 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki hafta önce ilk kez hakim karşısına çıkmış, 5 gün süren duruşmaların ardından duruşma savcısı 13 kişinin tahliyesini talep etmişti. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi de 21 kişinin tahliyesine karar vermişti. Ancak üst mahkeme 8 kişinin tahliyesine itiraz ederken Başsavcılık da, 13 kişi hakkında darbe soruşturması başlatmıştı. 8 kişi cezaevinden çıkamazken, 13 kişi ise yeni soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınarak emniyete götürülmüş, tahliye kararı veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile duruşma savcısı HSYK tarafından açığa alınmıştı.



DHA