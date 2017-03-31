(Geniş Haber) Halit Akçatepe'nin ölümüyle ilgili hastaneden açıklama

ÜNLÜ Sinema oyuncusu Halit Akçatepe'nin ölümüyle ilgili hayatını kaybettiği hastaneden açıklama yapıldı.



Hastanenin Dâhili Birimler Direktörü Uzman Dr. Osman Arıkan, Akçatepe'nin saat 13.55'te hastanenin acil servisine getirildiğini belirtti. Arıkan, 45 dakikalık müdahaleye rağmen saat 14.40'ta Akçatepe'nin hayatını kaybettiğini kaydetti.

HASTANEDEN AÇIKLAMA



Osman Arıkan, “Bugün 13,55 itibariyle hızır acil servis tarafından hastanemize ulaştırılmış olan tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe'yi yağtığımız bütün müdahelelere rağmen kaybetmiş bulunuyoruz. Yakınlarından elde ettiğimiz bilgi doğrultusunda; evde aniden fenalaştığı, solunumunun kesildiği belirtildi. Daha önce zaten nörojenik bir rahatsızlık geçirdiğini 2 yıla yakındır da bakım hastası şeklinde hayatını idame ettirdiğini öğrendik. Bize getirildiğinde solunumunun ve kalbinin durmuş olduğu, ulaştırma esnasında da gereken müdahalelere ilgili arkadaşların başlamış olduğunu öğrendik. Bizde hemen yoğun bakıma aldık ve müdahaleye başladık. 45 dakika süren resüsitasyon müdahelesi yaptık. Hayata döndüremedik" dedi.

"ANİ BİR KALP KRİZİ GEÇİRDİ"



Arıkan, gazetecilerin ölüm sebebini sorması üzerine, “Görünüş itibariyle kalp ve solunum yetmezliği. Son iki yıldır süren bir hastalığı var. Bize aktarılan tarafıyla ani bir kalp krizi" yanıtını verdi.

CENAZE KARACAAHET'E DEFNEDİLECEK



Halit Akçatepe'nin özel hemşiresi Fatih Gedik ise, cenazeye ilişkin tarihi bilmediğini belirterek cenazenin Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceğini söyledi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRTİLDİ



Gedik, usta oyuncunun kalp krizi anına ilişkin de “Aniden gelişti. Bu şekilde olacağını beklemiyorduk. Hastaığından kaynaklı sadece jest ve mimiklerle anlaşabiliyorduk" ifadelerini kullandı.

Halit Akçatepe'nin kızı Ebru Akçatepe ise 18.30 sıralarında hasteneden ayrıldı.

DHA