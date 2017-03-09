(geniş haber) Maganda kurşununun öldürdüğü kadının davası başladı

Kağıthane'de düğün konvoyunu izlemek üzere çıktığı evinin balkonunda başına isabet eden kurşunla can veren Hülya Özdemir'in (52) öldürülmesine ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılandığı dava başladı. Duruşmaya biri otizm hastası üç çocuğuyla gelen Kemal Özdemir gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüce adaletimizden katillerin bulunmasını istiyorum. En çok zorumuza giden şey katilin bir ay tutuklu kalıp dışarı çıkması ve elini kolunu sallayarak gezmesi" dedi.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş ve Hüseyin Özgün katıldı. Ölen Hülya Özdemir'in eşi Kemal Özdemir, oğlu Erdi Özdemir ve kızı Eda Özdemir de şikayetçi sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

"HAVAYA 5 EL ATEŞ ETTİM"

Olay sonrası kaçan ve daha sonra yakalanan sanık İsmail Hakkı Aygüneş ifadesinde, "Maktülü şahsen tanıyorum. Kendisi işlettiğim marketin müşterisidir. Düğün konvoyu olduğunda marketin içindeydim. Sokağın çok sayıda silah sesi geliyordu. Bende bunun üzerine işyerinden çıkarak konvoyun olduğu sokağa girdim. Ben sokağa girdiğimde 4 kişi ateş ediyordu. Kim olduklarını bilmiyordum. Bunun üzerine tekrar markete gittim ve kasadan ruhsatsız silahımı alarak sokağın başına geri döndüm. Gelin arabası sokağın girişindeydi. Tam gelin arabasının önünde belimdeki silahı çıkararak doğrudan havaya tutarak 5 el havaya ateş ettiğimi hatırlıyorum. Bir mermi yere düşmüştü. Onu da alıp cebime koydum. Sonra olay yerinden ayrıldım ve markete gittim. Mermiyi de şarjörün içerisine taktım. Silahı kasaya bıraktım. 5 dakika sonra Hülya Özdemir'in öldüğünü öğrendim" dedi. Sanık avukatının talebi üzerine beyanının zapta yanlış geçtiğini belirterek "Yarım saat markette kaldım. Maktülün vefatını da ateş ettikten yaklaşık 1.5 saat sonra öğrendim" şeklinde düzeltmede bulundu.

"KOVANLARI KİMSEYE TOPLATMADIM"

Olay sonrasında polislerin sokağa geldiğini maktülün nasıl vurulduğunun çevredekilerce konuşulduğunu anlatan sanık Aygüneş,"Bir an marketin içi doldu. Bana zarar verileceğini düşündüm" diyerek olay yerinden ayrıldığını, daha sonra arandığını öğrenince polisin Düzce'deki evden kendisini aldığını anlattı. Aygüneş, "Olay yerindeki kovanların kim tarafından toplandığını bilmiyorum. Kimseye toplatmadım" diye konuştu. Yapılan incelemede mermi çekirdeğinin kendi tabancasından çıkan mermilere ait olmadığının anlaşılması üzerine bir süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını söyleyen Aygüneş, "Suçsuzum. Öncelikle beraatımı istiyorum" dedi.

"SUÇSUZUM"

Diğer sanık Hüseyin Özgüven de "Tek başıma kiraladığım araç ile düğün yerine geldim. Ben sokaktayken adının Ümit Yardım olduğunu öğrendiğim şahıs gelin evinin karşı tarafından tahminime göre 1-2 el ateş etti. Aradan 4-5 dakika geçtikten sonra ben de kurusıkı tabanca ile gelin evinin sol tarafından tam karşıdan 4-5 el de ben havaya ateş ettim. Sonra tabancayı arabaya bırakarak düğün evine gittim. Muhammet Emin Aydın'ı da kurusıkı ile ateş ettiğini gördüm. Sonra arabama bindim. Abdullah isimli şahıs da kurusıkı tabanca ile havaya ateş etti. Gelin evinin o taraftan 5-6 el daha silah sesi geldi. Ancak kimin ateş ettiğini görmedim" diye konuştu. Sanık İsmail Hakkı Aygüneş'i elinde bir şarjör ile mermi doldurduğunu gördüğünü, tabancayı görmediğini belirten Özgüven, "Yanımda iki çocuk vardı. 15-16 yaşlarındaydılar. Onlar da İsmail Aygüneş'e hitaben, 'Abi sen silah mı sıkacaksın' dediler. Başka bir şey görmedim. Suçsuzum. Beraatimi isterim" dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Şikayetçi Kemal Özdemir ise "Olay sırasında evimdeydim. Eşim komşumuzun balkonundaydı. Olayı en fazla 5-10 dakika içinde öğrendim. Aşağı indim. Kimin vurduğunu sordum. Zaten polis de olay yerini abluka altına almıştı. Hatice Yıldırım ve kocası Ercan Yıldırım eşimin sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş'in ateş etmesi sonucu vurulduğunu ve kaçtığını söylediler. Sanıktan şikayetçiyim" dedi. Ölen Hülya Özdemir'in kızı Eda Özdemir de olay sırasında evde olmadığını belirterek "Eve geldiğimde arkamdan sanık İsmail Hakkı Aygüneş'in eşi geliyordu. Telaşlı bir şekilde 'Vurulan senin annen miydi' diye sordu. Sonra geri döndü. Şikayetçiyim" diye konuştu. Erdi Özdemir ise "Maktülün oğluyum. Olayı görmedim. Kalabalıktaki birileri marketçinin ateş ettiğini ve kaçtığını, kovanları da çocuklara toplattığını söylediler" dedi. Erdi Özdemir, sanık İsmail Aygüneş'in şikayetten vazgeçmeleri için kendilerine para teklif ettiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayetçilerin avukatı da olay yerinde keşiif yapılmasını talep etti.

"SANIK DOLDUR BOŞALT YAPTI"

Duruşmada dinlenen tanıklardan Bora Özkan, gelin arabasını kullanan kişi olduğunu belirterek "Sokağın başında hareket ederken bir şahıs gelin arabasının önüne dikildi. Silahını çıkardı, şarjörü doldur boşalt yaptı. 'Ne yapıyorsun' dedim. Mahallenin bakkalı olduğunu söyledi. Sonra sanık İsmail, yukarıya doğru ateş etti. Peşpeşe ateş yapınca eli sallandı. Oğlum, 'Baba niye bize doğru ateş ediyor' dedi. 5 el ateş ettiğini sanıyorum. İşi bitince silahın ucunu aşağı tutarak geç geç diye işaret etti" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Keşif yapılmasına gelecek celse değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Ümit Yardım ve Muhammet Emin Aydın'ın zorla getirilmesine hükmetti. Olay yerindeki kamera kayıtlarının gönderilmesi için emniyete yazı yazılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Duruşma sonrasında biri otizm hastası 3 çocuğuyla gazetecilere açıklama yapan Kemal Özdemir, "Yüce mahkememizden adalet istiyorum. Yüce adaletimizden, mahkememizden katillerin bulunmasını istiyorum. Bizim en çok zorumuza giden katilin dışarı çıkması. Bir ay tutuklu kalıp çıkması, elini kolunu sallayarak gezmesi" dedi. Oğlu Erdi Özdemir ise olayın kapatılması için sanık İsmail Hakkı Aygüneş'in para teklif ettiğini söyledi. Özdemir, "İsmail denilen sanık size şu kadar para verelim, bu olayın üzerine düşmeyin. İşte size bir tane ev alabileceğiniz bir yere geçin. Zaten buradan taşınıyorsunuz gibi konuşmaları oluyor. Tabii ki biz de bunları kabul etmiyoruz. Bizim hasta kardeşimiz var ve annemin katilinin bir şekilde bulunmasını istiyoruz. Bunu bekliyoruz. Otizmli kardeşim var. Onun durumunu düzeltmemiz inanın o kadar çok zor oldu ki. Yaklaşık bir ay süresince hiç uyumadı. Sürekli o anı yaşadı. Otizmli, engelli olduğu için şu anda daha iyi. İnşaallah annemizin katili bulunduğu zaman daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 22 Mayıs günü, saat 17.10 sıralarında Kağıthane'de Sanayi Mahallesi üzerinde düğün konvoyu hareket ettiği esnada bazı şahısların kurusıkıyla havaya ateş ettiği anlatılıyor. Sanık İsmail Hakkı Aygüneş'in gelin arabasının önüne geçerek komşusunun balkonundan düğün konvoyunu izleyen maktül Hülya Özdemir'in başından almış olduğu mermi çekirdeği yaralanmasıyla vefat ettiği belirtiliyor. Olay sonrasında şüphelilerin silahlarını polise teslim ettiği ancak İsmail Hakkı Aygüneş'in kaçtığı ve bir gün sonra yakalandığı anlatılıyor. Sanıklardan İsmail Hakkı Aygüneş'in "Olası kasıtla kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 21 yıldan 28 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklar Muhammet Emin Aydın ve Ümit Yardım hakkında ise "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisleri istendi. Sanık Hüseyin Özgüven hakkında da "Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 1,5 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep edildi.



DHA