(GENİŞ)Erdoğan: Sosyal medyada şahsım ve partim üzerinden gereksiz tartışmalar yaşanıyor onlar fitne üretiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Festivali'nde yaptığı konuşmada, kendisi hakkında sosyal medyadaki paylaşımları eleştirerek, 'Sosyal medyada zaman zaman gereksiz tartışmaların yaşandığına şahit oluyorum. Son günlerde şahsım ve partim üzerinden yine böyle malayani bir tartışma başlatıldı. Benim adıma, sevgili gençler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşur. Başka kimse benim adıma söz sahibi değildir, konuşamaz. Kim konuşuyorsa, onlar fitne üretiyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. sakın bu oyunlara gelmeyin. Sosyal medyada şahsım ve partim üzerinden gereksiz tartışmalar yaşanıyor' dedi.

Erdoğan, 'Eğer birileri bizi rahatsız ediyorsa bir gece ansızın gelebiliriz. Herkes yerini bilecek, kimse bu millete sınırlarında yanlış yapmayacak' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Gençlik Festivali'nde konuştu.

'OKUL, HAYATIN BİR PARÇASIYDI HER ŞEY ONDAN İBARET DEĞİLDİ'

Erdoğan, 'Binlerce genci bir arada görünce kendi gençliğimiz hatırlamamak mümkün değil. Okul, hayatın bir parçasıydı her şey ondan ibaret değildi. Spora olan ilgim nedeniyle emek verdim. Uzun yıllar amatör olarak top koşturdum. Her siyasi görüşü savunan arkadaşlarım vardı. Bu arkadaşlarım ile tartışmalarımız sevgi ve saygı çerçevesinde yapardık. Ben onlara göre sosyal ve siyasette alanında çok daha içli dışlıydım.

'İLK ADAYLIĞIM 1989 BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ADAYLIĞIYDI KAZANAMADIK ÇOK ŞEYLER DÖNDÜ'

Siyasi hayatına da değinen Erdoğan, 'Siyasetteki ilk adaylığım 1989 Beyoğlu belediye başkanlığı adaylığıydı. Oradan başladık kazanamadık. Bir çok şeyler döndü. 94'te, İstanbullu bu kardeşinizi 40 yaşında İstanbul'a belediye başkanı yaptı. İstanbul susuzdu, çöp yığınları, hava kirliliği vardı. Önce bunları halletmemiz gerekiyordu. 4 buçuk yılda bunların hepsini yaptık' diye konuştu.

'1 MİLYAR 200 MİLYON DOLAR BORÇLA DEVRETTİM'

İstanbul Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin Erdoğan, '2 buçuk milyar dolar ile borç aldık. Bu yatırımları da yaptık. 1 milyar 200 milyon dolar borçla devrettim. Nereden nereye. Bu aşk başkaydı. Cezaevine bir şiirden dolayı girdim. 4 ay yattıktan sonra halkımın arasına karıştım. Halkım devam dedi, Partiyi kurduk bugünkü Ak Parti' dedi.

'BU YAŞTAKİ ARKADAŞLIKLARINIZI UNUTMAYIN TEMELİ SAĞLAMSA, CİDDİ SİYASİ HAREKETLERİ İNŞA EDERSİNİZ'

Gençlere tavsiyelerde bulunan Erdoğan, 'Bunları niye anlatıyorum; bu yaştaki arkadaşlıklarınız unutulmaz. Sakın bu arkadaşlıklarınızı unutmayın temeli sağlamsa, daha sonra her alanda çok ciddi siyasi hareketleri de siz inşa edersiniz. Şimdi 18 yaşa indi. Parlamentonun yolu size açık. Bu yılların kıymetini bilin' dedi.

'FETİH MARŞI' GENÇLERİMİZE ÇOK ÖNEMLİ MESAJLAR VEREN BİR MANİFESTODUR'

Erdoğan,'Mesele 'Fatih' olunca, Arif Nihat Asya'nın 'Fetih Marşı'nı hatırlamamak mümkün mü. Bu marş aynı zamanda gençlerimize çok önemli mesajlar veren bir manifestodur' dedi.

'GENÇLERİMİZ, 15 TEMMUZ'DA ULUBATLI HASAN'DAN GELEN SELAMI ALARAK TANKLARIN, KARŞISINA DİKİLDİ'

15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan, 'Kendinize güvenin. Gençlerimiz, 15 Temmuz'da Ulubatlı Hasan'dan gelen selamı alarak, tankların, silahların, uçakların, helikopterlerin karşısına aslanlar gibi dikildiklerinde, ecdatlarına layık olduklarını ispatlamışlardır. Hem erkeğiyle hem bayanıyla. Tankların altına girdiler mi Girdiler. Yıldılar mı Yılmadılar. Niye Dedi ki 'Ben Nene Hatun'un torunuyum.' Ne dediler 'Ben Fatih'in torunuyum' O gece şehid olanlar arasında 16-17-18-20 yaşlarında nice körpe fidanlar vardı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum' diye konuştu.

'GENÇLERİMİZ, EN AZ BİR DOĞU, BATI DİLİNİ ÖĞRENMELİ SIKINTILARI ÇÖZECEĞİZ'

Gençlere tavsiyelerde bulunmaya devam eden Erdoğan, 'Devir uzmanlık devri. Genel kültürünüz iyi noktada olacak. Dünyayı takip etmelisiniz. Ana dilinizin yanında farklı bir dili öğrenmeyi de amaç edinmelisiniz. Gençlerimiz, en az bir doğu, batı dilini öğrenemiyorsa ne yapıp edip bu sorunu da çözeceğiz. Kılıç kullanma konusunda bir sıkıntımız yok ama kalem konusunda aynı şeyi söyleyemiyoruz ' dedi.

'FETO, BİR YANDA PKK, DİĞER TARAFTA TERÖR ÖRGÜTLERİ, GENÇ DİMAĞLARIMIZI ZEHİRLEDİ'

Erdoğan, 'Terör örgütlerinin gençlerimizi hedef alma nedenlerinden biri de az önce söylediklerim. İşte FETO, bir yanda PKK, diğer tarafta terör örgütleri, genç dimağlarımızı zehirlediler, ülkemizin insan kaynağına büyük darbe vurdular ama artık iflah olmayacaklar. Kaynağımızın çok ciddi bir kısmı heba oldu. Şimdi bunu süratle telafi edeceğiz. Gençler sizden ricam her alanda başarılı olacağınızı düşünüyorsanız kendinizi hızla yetiştirin' diye konuştu.

'SOSYAL MEDYADA ŞAHSIM VE PARTİM ÜZERİNDEN GEREKSİZ TARTIŞMALAR YAŞANIYOR. ONLAR FİTNE ÜRETİYOR'

Kendisi hakkında sosyal medyaki paylaşımları eleştiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: 'Sosyal medyada zaman zaman gereksiz tartışmaların yaşandığına şahit oluyorum. Son günlerde şahsım ve partim üzerinden yine böyle malayani bir tartışma başlatıldı. Benim adıma, sevgili gençler Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü konuşur. Dolayısıyla başka kimse benim adıma söz sahibi değildir, konuşamaz.

KİM KONUŞUYORSA, ONLAR FİTNE ÜRETİYOR. BUNLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ. SAKIN BU OYUNLARA GELMEYİN

Kim konuşuyorsa, onlar fitne üretiyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Sosyal medyada sakın bu oyunlara gelmeyin. Çünkü biz 80 milyonun gönlünü kazanmanın gayreti içerisindeyiz. Bunu başaracağız. Bugün bizimle yürümeyenler, yarın bizimle beraber yürüyebilirler. Öyle mi Onları da kazanmaya çalışacağız. Kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik, hor, hakir görmedik. Her bir ferdi kucaklayıp kardeşliğimizi büyütmenin mücadelesini verdik.'

'EĞER BİRİLERİ BİZİ RAHATSIZ EDİYORSA BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ. HERKES YERİNİ BİLECEK'

Erdoğan, 'Eğer birileri bizi rahatsız ediyorsa bir gece ansızın gelebiliriz. Herkes yerini bilecek, kimse bu millete sınırlarında yanlış yapmayacak' dedi.

ERDOĞAN'A 'RECEP TAYYİP ERDOĞAN' YAZILI FENERBAHÇE FORMASI HEDİYE EDİLDİ

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Fenerbahçeli futbolcular, Volkan Demirel ve Moussa Sow, arkasında 'Recep Tayyip Erdoğan ve Moussa Sow' yazılı formaları Erdoğan'a, hediye etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PENALTI ATIŞI YAPTI

Hediye takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan penaltı atışı da yaptı.

