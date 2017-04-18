Son Dakika: Geri dönüşüme verilen kitapların arasından 15 bin avro çıktı

Geri dönüşüme verilen kitapların arasından 15 bin avro çıktı

Girit'in İrakleio şehrinde, geri dönüşüm için atılan kitapların arasında 15.000 avro bulundu.

Girit'in İrakleio şehrindeki kâğıt dönüşüm merkezinde çalışanlar, kitapların arasında küçük bir hazineyle karşı karşıya geldiler. Geri dönüşüm için atılan eski kitaplar arasında, sayfalarına tek tek banknotlar halinde yerleştirilmiş 15.000 avro içeren bir kitap bulundu.

Yılların birikimi çöpe atılmış

Yetkililere göre bütün varlığını o kitabın sayfaları arasında saklayan yaşlı Giritli öldükten sonra, akrabaları evini boşalttı ve kitapları geri dönüşüme gönderdi. Çoğu 100 avroluk kâğıt paralardan oluşan servet, kâğıt dönüşümü merkezinde çalışan 6 görevli arasında paylaştırıldı.

DHA