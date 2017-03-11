Germencik'te jeotermal bilgilendirme toplantısı

AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde, Jeotermal Elektrik Santral Yardımlaşma Derneği (JESDER) jeotermal enerji hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Jeotermal Elektrik Santral Yardımlaşma Derneği'nce düzenlenen toplantıda; jeotermal karşıtı sivil toplum kuruluşları, çeşitli dernekler ve vatandaşlar, jeotermal enerji üreten firma yetkilileriyle bir araya geldi. Germencik Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda; JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, Maraş Elektrik Üretim (MAREN) A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Şişman, Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. (GÜRİŞ) Müdürü Necati Bayramoğlu, Karizma A.Ş. adına Mühendis Perihan Doğruyol konuşmacı olarak katıldı. İncirliova Belediye Başkanı MHP'li Gürşat Kale'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş da toplantıda hazır bulundu.

'GERGİNLİK YANLIŞ BİLGİLENDİRMEDEN ÇIKIYOR'

JESDER Başkanı Ufuk Şentürk, "Jeotermal firmalarıyla jeotermal karşıtı olanlar arasındaki gerginliğin yanlış bilgilendirmelerden kaynaklandığını tahmin ediyoruz. Ancak ilimizde yatırım yapan jeotermal işletmelerinin üst düzey yöneticileri doğru bilinen yanlışları bilimsel dayanakları ile sizinle paylaşacaklar. Bu bilgilendirme toplantısı sonunda kafanızda oluşan yanlış bilgilendirmeleri, doğru şekilde anlamanızı sağlayarak insanlarımıza faydalı olmasını sağlayacağız. Türkiye'de yılda 46 milyar metreküp doğalgaz tüketiliyor. Bir metreküp doğalgazın yakılmasıyla 2.18 kilogram karbondioksit çıkmaktadır. Ülkemizi metrekareye bölersek, 131 gram metrekareye doğalgaz yakılması sonucu karbondioksit salınması mevcuttur. Ülkemizde ise 31 adet elektrik santrali vardır. Bu santrallerin saatte ürettiği karbondioksit miktarı ise 31 bin tondur. Ancak jeotermal enerji üreten santrallerden çıkan karbondioksit ise yaklaşık yüzde 1'dir. Bunu ülkemizde metrekareye böldüğümüz an metrekareye 3 gram düşer" dedi.

MAREN A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Şişman ise, "Doktor olan birisi Aydın'da jeotermalden dolayı insanlarda kanser oluyor derse, ben de olsam bu laflara inanırım. Siyasetçiler de korku salarak insanları bir yere yönlendirmektedir. İnsanları yanlış bilgilendirerek 'kanser olacaksınız, öleceksiniz' diyerek bilime ve ilime aykırı konuşuyorlar. Eğer bu bilimle ve ilimle ispatlanırsa, ilk önce bu santralde ben çalışmam" diye konuştu.

Bu sırada salondaki jeotermal karşıtı bazı vatandaşlar, tepki göstermeye başladı. Bir vatandaş sahneye doğru yürüyerek, jeotermaldeki sıcak sudan elinin yandığını iddia edince gerginlik yaşandı. Polisin devreye girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar'ın konuşması sonrasında ise ortam sakinleşti.

Program, yaklaşık 2 saatlik bir toplantının sonunda bitti.

DHA