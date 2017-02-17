Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sakarya Haberi: Geyve'de büfeci cinayeti

Geyve'de büfeci cinayeti
01:0317 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Geyve'de büfeci cinayeti
Geyve'de büfeci cinayeti

SAKARYA'nın Geyve İlçesi'nde tartıştığı büfe işletmecisi 39 yaşındaki Sadi Erdoğan, tartışığı 2 kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, akşam saatlerinde, Geyve Konyalı Alibey Caddesi'nde meydana geldi. Sadi Erdoğan, işlettiği büfeye gelen 2 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Erdoğan, tabancayla vuruldu. Şüpheliler kaçarken, çevre esnaf polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki müdahalesinin ardından da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sadi Erdoğan, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. 
Polis, şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar