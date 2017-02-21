Gıdada organik başarı

TÜRK organik sektörü, dünyanın en büyük organik ürünler fuarı kabul edilen Biofach Organik Ürünler Fuarı'na sığamadı.

Bu yıl 28'inci kez düzenlenen Biofach Organik Ürünler Fuarı'na Türkiye'de organik sektöründe 'Koordinatör İhracatçı Birliği' olan Ege İhracatçı Birlikleri'nin Milli Katılım Organizasyonu ile 20 firma katılırken, bireysel katılımlarla Türkiye 32 firma ile temsil edildi. Türk organik sektörünün BioFach Fuarı'na tarihi bir katılım gösterdiğini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Fuar İdaresi ile Türkiye'nin 418 metrekare olan standının büyütülmesi için görüştüklerini, önümüzdeki yıl Türkiye standının yüzde 10 civarında büyütülmesini beklediklerini kaydetti. Dünya genelinde organik ürün tüketiminin her yıl katlanarak arttığına işaret eden Tarakçıoğlu, "Türk organik sektörü, BioFach Fuarı'na özel bir hazırlık yapıyor. Türk organik sektörü yıllık 400 milyon dolar seviyesindeki ihracatını, uluslararası fuarlara katılarak 2023 yılında 2.5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. BioFach Fuarı'nı bu anlamda çok önemsiyoruz" diye konuştu.

"ORGANİK KURU MEYVEDE DÜNYA LİDERİYİZ"

Türk şirketlerinin, fuarda gördükleri ilgiden oldukça memnun oldukları bilgisini veren EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu şöyle devam etti:

"Türkiye organik meyve konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında. Organik ürün yelpazemizi geliştirmek ve ihracatı arttırmak için çaba gösteriyoruz. Dünya organik gıda ihracatı 70 milyar dolarları geçmiş durumda. Kuru meyve işinde dünyada lider konumundayız. Üzüm, kayısı, incir ve fındık üretiminde dünyada bir numarayız. Ürün çeşitliliğine baktığımızda dondurulmuş organik gıda ürünleri fındık gibi çerezler, bakliyat ürünleri, baharatlar, yağ ürünlerimiz çay ürünlerimiz un ürünlerimiz gibi her geçen gün Türkiye'nin güçlü olduğu kalemlerde organik ürünlerde de ürünlerimiz artıyor. Devletimizin de bu konuda yaklaşık 25 yıldır uyguladığı organik tarıma destek programları bulunuyor."

"ORGANİK TÜKETİCİLİK ORGANİK BİLİNÇ GEREKTİRİYOR"

Dünyada organik tarımda büyümüş ülkelerin organik sektörlerinin arkasında hep devlet ve hükümet politikalarının olduğuna işaret eden Tarakçıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Organik ürünleri kendi pazarında büyütemeyenler ihracatını yapabilmesi mümkün değildir. Önce kendi mevcut pazarınızda gerekli çeşitliliği, ürün sağlığını yerine getireceksiniz sonra bunu dış pazara açabileceksiniz. Bunu kendi ülkemizde çözmemiz gerekiyor. Bu da tamamen bir bilinç olayıdır. Organik tüketicilik organik bilinç gerektiriyor. Bunun için çalışma yapmalıyız organik bir ürün sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller demektir."

BioFach Organik Ürünler Fuarı'nda; 88 ülkeden 2 bin 785 firma stantlarında ürünlerini dünya piyasalarına sunarken, 47 bin 543 metrekarelik bir alanda düzenlenen fuarı, 50 bine yakın kişi ziyaret etti.

DHA