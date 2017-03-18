Gine Ulaştırma Bakanı, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’yi ziyaret etti

Gine Ulaştırma Bakanı Oyé Guilavogui Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi’yi makamında ziyaret etti. Türk Hava Yolları’nın Ocak ayında başlayan GineKonakri seferleri başta olmak çeşitli konuların görüşüldüğü ziyarette Gine Ulaştırma Bakanı Oyé Guilavogui, Türk Hava Yolları’nın Konakri seferini başlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Bakan Oyé Guilavogui iki ülke arasındaki vize işlemlerinin kolaylaştırılmasının yolcu sayısına olumlu katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'de konuk bakanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek haftada iki frekans olarak yapılan Konakri seferlerinin artırılacağını ve iki ülke arasındaki ticaret ve turizmi canlanacağını kaydetti .





DHA