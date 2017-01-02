Gineli Amira'nın bebeği, yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya geldi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde Gineli Amira Keita Acar ile İsmail Acar çiftinin yeni yılın ilk saatlerinde dünyaya gelen bebekleri hastanede ilgi odağı oldu.

İnşaat işçisi İsmail Acar, 2 yıl önce çalışmak için gittiği Gine Cumhuriyeti'nde Amira Keita ile tanıştı. Bir süre birliktelikleri devam eden Acar ile Keita ardından evlenmeye karar verdi. Aynı yıl içinde Gine'de ve Türkiye'de yapılan düğünle evlenen çift daha sonra Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yaşamaya başladı. Çiftin ilk bebeği ise yeni yılın ilk saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Amira Keita Acar ile İsmail Acar, bebeklerine 'Enes' adını verdi. Hastane personelinin ve diğer hastaların ilgi odağı olan Enes bebeği ziyaret eden Zonguldak Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Muharrem Erdem, çifti tebrik etti. Erdem, Enes bebeğe küçük altın hediye etti.

İsmail Acar, bebeklerinin 1 Ocak günü sabaha karşı 05.30 sıralarında 2 kilo 950 gram olarak dünyaya geldiğini anlatarak şöyle konuştu:

"İş için Afrika'ya gittiğimde tanıştık. Orada düğün yaptım. 2015 yılı Aralık ayında da Türkiye' ye geri dönüş yaptım. Oralı bir arkadaşımın vasıtasıyla tanıştık. 6 ay sonra da evlilik kararı aldık. 2015 yılı kurban bayramının dördüncü günü de düğünümüzü yaptık. Fazla bir sıkıntı yaşamadı. Hemen adapte oldu. 2017 yılının ilk bebeği. Çok mutluyuz."

Amira Keıta Acar ise Türkiye'de yaşamaktan çok mutlu olduğunu söyleyerek ilgilerinden dolayı hastane personeline teşekkür etti.

DHA