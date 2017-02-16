Giresun Halk Sağlığı Müdürü görevden uzaklaştırıldı

GİRESUN Halk Sağlığı Müdürü Dr. Fazıl Özden görevden uzaklaştırıldı.

Giresun Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Müdür Özden hakkında Sağlık Bakanlığı’nın bugün tarihli oluru ile görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı’nın oluru ile 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının f bendine göre yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere 23.07.2016 tarihli ve 46006 sayılı Bakan Onayı ile oluşturulan Kurulun 15/02/2017 tarihli ve 6291 sayılı Kurul Değerlendirme Raporu uyarınca Dr. Fazıl Özden hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verildi."

DHA