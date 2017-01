Giresun Ziraat Odası Başkanı Karan: Türk fındığı tehlike altında

GİRESUN Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fındıkta yaşanan fiyat istikrarsızlığının üreticileri bahçelerinden uzaklaştırdığını belirterek Türk fındığının tehlike altında olduğunu söyledi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, son iki sezondur piyasanın dengesini alt üsteden emanet sisteminin fındığa vurduğu darbeye dikkat çekerek, bu sistemin ancak stok yöntemiyle aşılabileceğini kaydetti. Tüm uyarı ve çağrılara rağmen üreticilerin ciddi anlamda emanete ürün bırakmaya devam ettiğini vurgulayan Karan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı kesimlerin işine gelen emanet sisteminin önüne geçebilmek için mutlaka bir stok yönetimi oluşturulmalı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı öncülüğünde sektörün paydaşları bu konuda bir an önce harekete geçerek bir çalışma gerçekleştirmeli. Aksi takdirde emanet sistemine bağlı olarak fiyat istikrarsızlığı önüne geçilemez bir hal alacak. Giresun Ticaret Borsası tarafından kurulan fındıkta lisanslı depoculuk her ne kadar emanetin önüne geçecek gibi görünse de bize göre yeterli değil. Bu sezon hizmete gireceği belirtilen tesis 17 bin ton fındık kapasiteli. Yıllık emanete bırakılan fındık miktarı ise neredeyse rekoltenin yarısı kadar. Sonuç olarak fındıkta artık bir stok yönetimi acilen elzem."

'TÜRK FINDIĞI BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA'

Fındıkta yaşanan fiyat istikrarsızlığının üreticileri bahçelerinden uzaklaştırdığına işaret eden Karan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ülke olarak fındık üretiminde her geçen yıl geriye gitmekteyiz. Bunun başlıca sebepleri yaşlanan fındık bahçeleri ve üreticiler, fiyat istikrarsızlığı ve küllenme hastalığı. Bu sebeplerden dolayı ne yazık ki verim ve kalite kaybı yaşıyoruz. Yaşlanan bahçelerde bir taraftan verim düşerken küllenme hastalığı da kalite kaybına neden oluyor. Fiyat istikrarsızlığı da üreticileri bahçesinden soğutarak uzaklaştırıyor. Türk fındığı büyük tehlike altında. Elimizdeki ürünün değerini şimdi bilemez ve koruyamazsak ileride konuşacak bir şeyimiz kalmaz. Stok yönetiminden, bahçelerinin yenilenerek küllenme hastalığıyla mücadeleye ve fiyat istikrarsızlığına karşı topyekün hareket etmeliyiz."

Ziraat Odası Başkanı Karan, fındıkta büyük risk oluşturan kış aylarının başladığı da hatırlattı, mevsimsel değişikliğe bağlı olarak fındık üreticisinin diken üstünde olduğunu ifade etti. Kış ayının en çetin günlerini yaşadığımız şu günlerde fındığa cansuyu verecek ve soğuklama ihtiyacını karşılayacak olan kar yağışının gerçekleşmediğini belirten Karan, bahçelerde yaptıkları gözlemlerin şu an için büyük risk gösterdiğini kaydetti.

DHA