‘Glock’ tabancayla FETÖ sorgusuna katılma iddiası

MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Büyükşehir Belediyesi'ndeki bağlantılarına yönelik yapılan soruşturma kapsamında, sorgulamaya belinde suikast silahı olan Glock marka tabanca ile girdiği iddia edilen eski polis Vahit Vardar'ın durumunun araştırılmasına karar verildi.

FETÖ/PDY davasının 11'i tutuklu 32 sanığın 10 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasının ara kararı çıktı. Tamamı Terörle Mücadele (TEM) Şubesi polisleri tarafından kameraya kaydedilen duruşmanın çözümü ise sürüyor.

BELİNDE SİLAHIYLA SORGUYA KATILDI MI

'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunu'na muhalefet', 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından gözaltına alınıp tutuklandıktan 1 ay sonra tahliye edilen eski Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Özgür Sanal'ın yaptığı savunma ilk duruşmaya damgasını vurdu. Sanal ifadesinde şöyle dedi:

"Sorguda iken sonradan polislikten atıldığını öğrendiğim Vahit Vardar da içeriye alındı. Bu kişinin belinde 'Glock' marka tabanca vardı. Ben ifade verirken bir süre sonra bu şahıs dışarıya çıkıp, Mersin Ülkü Ocakları Başkanı arkadaşım Alican Özbayrak ile yeniden sorguya girdi. Sürekli Başkan Burhanettin Kocamaz'ın ihalelerdeki sorumluluğu, rolü ve Mersin'in tanınmış işadamlarıyla para trafiğini sordular. Bu sırada Alican'a 'Sorduğumuz soruları duydun, git bunları Başkan Kocamaz'a ilet' dediler. Bu operasyonun birinci amacı Burhanettin Kocamaz'a haber ulaştırıp masaya oturtmaktı."

Mahkeme heyeti, 3 gün süren duruşma sonunda verdiği ara kararında Vahit Vardar'ın sorguya belinde tabancayla katılıp katılmadığının belirlenmesine; bu kişi ile ilgili bir soruşturma olup olmadığının Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve TEM Şube Müdürlüğü'ne sorulmasına karar verdi.

DHA