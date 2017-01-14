Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ordu Haberi: Göçükten yaralı kurtulan Ahmet Özdener hastaneye sevk edildi

Göçükten yaralı kurtulan Ahmet Özdener hastaneye sevk edildi
06:1614 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Göçükten yaralı kurtulan Ahmet Özdener hastaneye sevk edildi
Göçükten yaralı kurtulan Ahmet Özdener hastaneye sevk edildi

HaberKamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)

ZEYTİNBURNU'nda göçükten yaralı olarak kurtulan 5 yaşındaki Ahmet Özdener Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Ahmet, cerrahi servisinde gözlem altında tutuluyor.

Zeytinburnu'nda dün 7 katlı binanın göçmesi sırasında dedeleriyle birlikte orada bulunan Mehmet ve Ahmet Özdener adlı ikizlerden Mehmet Özdener olayda hayatını kaybetmişti. Ahmet Özdener ise yaralı olarak Samatya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ahmet Özdener, ilerleyen saatlerde Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Ahmet, hastanenin cerrahi servisinde gözlem altında tutulurken durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayda yaşamını yitiren Mehmet Özdener ise Adli Tıp'ta yapılan incelmenin ardından memleketi Ordu'ya gönderileceği ve orada defnedileceği öğrenildi.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar