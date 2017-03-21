Gökçeada Garnizon Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada İlçesi'nde, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Haluk Sevim, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Gökçeada 5'inci Komando Alay Komutanı ve Gökçeada Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Haluk Sevim, bugün öğle saatlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Sevim, ifadesi alınmak üzere Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

DHA