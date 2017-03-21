Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Çanakkale Haberi: Gökçeada Garnizon Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

Gökçeada Garnizon Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
23:4521 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Gökçeada Garnizon Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
Gökçeada Garnizon Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı

ÇANAKKALE'nin Gökçeada İlçesi'nde, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Haluk Sevim, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Gelibolu 2. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Gökçeada 5'inci Komando Alay Komutanı ve Gökçeada Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Haluk Sevim, bugün öğle saatlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Sevim, ifadesi alınmak üzere Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

DHA

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni
Keşfet

Göztepe’nin yatırımcıların gözdesi olmasının 5 nedeni

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar