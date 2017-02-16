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Mersin Haberi: Göksu Deltası'nda yangın

Göksu Deltası'nda yangın
23:5616 Şubat 2017
Son Dakika Haberi
Göksu Deltası'nda yangın
Göksu Deltası'nda yangın

MERSİN'in Silifke İlçesi'nde çok sayıda kuş çeşidi ve bitki türüne ev sahipliği yapan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Göksu Deltası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, akşam saatlerinde deltadaki sazlık alanda başladı. Alevlerin yükseldiği bölgenin olması nedeniyle itfaiye ekipleri, yangına müdahale edemedi. Taşucu Mahallesi Çavuşbaşı mevkiine yakın olan yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 50 dönümlük sazlık alanın kül olduğu belirtildi. Yangının kendiliğinden sönmesi beklenirken, gün ağarmasıyla birlikte hasar tespit çalışmasının yapılacağı öğrenildi.

DHA

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