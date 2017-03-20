Gol attığı maçtan sonra kazada ölen gencin son ı

YALOVA’da dün 2'nci Amatör Küme'de mücadele eden Sugören Gençlerbirliğispor Kulübü futbolcusu Kürşat Özpolat, takımının ilk golünü attığı 3-0 galip geldikleri maçın ardından geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Talihsiz gençten geriye, ağabeyi ve maç günü takım arkadaşları ile çekilen kaldı.

Yalova'da 2’nci Amatör Küme takımlarından Sugören Gençlerbirliği ile Kaytazderespor, Sugören Köyünde yeni açılan sahada dün öğle saatlerinde karşı karşıya geldi. Sugören Gençlerbirliğispor, sahadan 3-0 galip ayrıldığı maçın ardından takımının ilk golünü atan 19 yaşındaki Kürşat Özpolat’ın da içerisinde olduğu 77 EU 741 plakalı otomobil, Yalova’ya dönüş yolundaki Esadiye Mevkii’nde sürücü Selçun Erman'ın (29) direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka koltukta oturan Kürşat Özpolat, otomobilden fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Araç içerisinde yaralanan futbolculardan Özpolat’ın ağabeyi Alperen (22) ile Çağatay Yılmaz (25), Salih Karaduman (28) ile Sürücü Selçuk Erman yaralandı.

Kazadan geriye Kürşat Özpolat'ın gol attığı maç öncesi ağabeyi Alperen ile aynı formayı taşıdığı takım arkadaşlarıyla çekilen son ı anı olarak kaldı.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞINI MESAJI

Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu, trafik kazasında yaşamını yitiren Yalova 2. Amatör Küme takımlarından Sugören Gençlerbirliği sporcusu Kürşat Özpolat için başsağlığı mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda, Kürşat Özpolat isimli futbolcunun hayatını kaybettiğini, yaralı 4 futbolcunun ise hastanede tedavi altına alındığı büyük bir üzüntü ile öğrenildiği belirtilerek, "Merhum Kürşat Özpolat'a Allah'tan rahmet; ailesi, Sugören Gençlerbirliğispor Kulübü ve tüm sevenlerine başsağlığı; kazada yaralanan futbolculara acil şifalar dileriz" denildi.

Öte yandan trafik kazasında yaşamını yitiren Kürşat Özpolat'ın cenazesi bugün Çiftlikköy İlçesi'nde bugün toprağa verilecek.

DHA