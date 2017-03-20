Gol attığı maçtan sonra kazada ölen gencin son ı (2)

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Yalova'da 2'nci Amatör Küme’de mücadele eden Sugören Gençlerbirliğispor Kulübü'nün, Kaytazderespor'u dün 30 yendiği maçta ağabeyi Alperen ile forma giyip takımının ilk golünü attıktan sonra trafik kazasında ölen Kürşat Özpolat bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Çiftlikköy Merkez Camii'ndeki cenaze törenine Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan ile talihsiz gencin takım arkadaşları ve akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Aynı kazada yaralanan Kürşat Özpolat'ın taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninden sonra Kürşat Öztoprak ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Daha önce babası ve dedesininde trafik kazasında yaşamını yitirdiği belirtilen Kürşat Özpolat'ın öldüğü kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

DHA