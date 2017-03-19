Gol attığı maçtan sonra trafik kazasında öldü

YALOVA'da 2. Amatör Küme'de mücadele eden Sugören Gençlerbirliği futbolcusu Kürşat Özpolat, takımının ilk golünü attığı ve 3-0 galip geldikleri maçın ardından geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

2. Amatör Küme takımlarından Sugören Gençlerbirliği ile Kaytazderespor, Sugören köyünde yeni açılan sahada karşı karşıya geldi. Sahadan Sugören Gençlerbirliği 3-0 galip ayrıldı. Maçın ardından takımının ilk golünü atan 19 yaşındaki Kürşat Özpolat, 77 EU 741 plakalı otomobili ile Yalova'ya dönerken, Bursa Yolu Esadiye Köyü mevkisinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Özpolat, çarpmanın etkisiyle otomobilden fırladı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, sürücü Özpolat'ın öldüğünü belirledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Özpolat'ın yakınları ve takım arkadaşları acı haberle büyük üzüntü yaşadılar.

DHA