'Gol kraliçesi' Dicle'nin ölümü halterci babasına çok ağır geldi

AĞRI Birlikspor kadın futbol takımının 'gol kraliçesi' olan ve 'uçan kız' lakaplı 19 yaşındaki Dicle Aslan'ın ölüm haberi ile adeta yıkılan milli halterci babası Murat Aslan, "Onu çok özleyeceğim. Pırlanta gibi bir evlattı. Bugüne kadar birçok yük kaldırdım ama Dicle'nin yükü çok ağır geldi" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2'nci Ligde mücadele eden Ağrı Birlikspor takımını taşıyan minibüs, Konya İdmanyurdu ile oynayacağı maça 19 Mart günü giderken kaza geçirdi. Patnos İlçesinin Yeni Cezaevi mevkisinde Kamil Bayram yönetimindeki 04 M 0434 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Minibüste bulunan 14 kadın futbolcu ile 3 yönetici ve sürücü yaralandı. Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dicle Aslan'ın durumu ağır olduğu için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Dicle Aslan, Van'da yapılan müdahaleye karşı kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi. Dicle Aslan'ın cenazesi, Ağrı'da Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

HALTERCİ BABAYI YIKAN ÖLÜM

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulu birinci sınıf öğrencisi olan ve Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda 4 maçta 9 gol attığı için 'Uçan kız' ve 'Gol Kraliçesi' unvanlarını alan kızı için Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Hazreti Hamza Camisi'ndeki taziye evinde yakınları ile birlikte 'başsağlığı' dileklerini kabul eden Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğünde halter antrenörü Murat Aslan, Dicle'nin ölüm haberi ile adeta yıkıldığını söyledi Dicle'nin futbolun dışında basketbol ve halter gibi bazı spor dallarıyla da uğraştığını ifade deen ikisi kız 3 çocuk babası Murat Aslan bir taraftan taziyeleri kabul ederken şunları söyledi:

"1975 yılında haltere başladım. Sekiz Türkiye şampiyonluğu olmak üzere birçok derecem ve rekorlarım bulunmakta. Bugüne kadar da birçok milli halterci yetiştirdim. Halen halter antrenörlüğü yapıyorum. Kızım sporda çok başarılıydı. Futbola arkadaşlarının isteği ile başladı. Aslında o da benim gibi iyi bir halterciydi. Çok üzgünüm. Tarif edilemez bir acı. Allah'tan gelen bir şey. Onu çok özleyeceğim. Pırlanta gibi bir evlattı. Bugüne kadar birçok yük kaldırdım ama bu yük çok ağır geldi."

YÖNETİCİ AYDEMİR: KEŞKE DİCLE'NİN YERİNE BEN ÖLSEYDİM

Dicle'nin öldüğü kazada hafif şekilde yaralanan Ağrı Birlikspor Kulübü Yöneticisi Bülent Aydemir, yaşadıkları o anları anlatınca ağlamaya başladı. Takımı Play-Off maçları için Malatya'ya götürdüklerini hatırlatan Aydemir, "Minibüste 14 futbolcu, 3 yönetici ve bir de şoför vardı. Hava yağışlıydı. Şoför stabilize yola girince araç takla attı. O sırada oturduğu yerden kalkıp arkadaşının yanına geçmek isteyen Dicle Aslan arka camdan fırlamış. Yanına gittiğimde kanlar içerisindeydi. Dünya başımıza yıkıldı. Aynı kazada 9 kızımız da yaralandı. Şu an hastanede tedavi gören sporcumuz yok. Benim kızım Hasret Aydoğan da futbolcu ve minibüsteydi. O da yaralandı. Keşke Dicle'nin yerine ben ölseydim. Pırlanta gibi bir kızdı" diye konuştu.

VALİ IŞIN TAZİYEDE BULUNDU

Taziye evine gelen Vali Musa Işın da aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Yaşanan kaza nedeniyle çok üzgün olduklarını belirten Vali Işın "Bayan futbol takımı Malatya'ya maça giderken elim bir trafik kazası geçiriyor. Bir kızımız yaşamını yitirirken yaralananlar da oluyor. Kızımız sevilen sayılan başarılı bir futbolcuydu. Üzüldük. Allah rahmet eylesin. Taburcu edilen yaralı kızlarımıza da acil şifalar diliyorum. Onların uçak biletlerini aldık. İstirahat için memleketlerine göndereceğiz. Futbol takımının bir bölümü çeşitli illerden gelen sporculardan oluşuyordu" dedi.

DHA