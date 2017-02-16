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Malatya Haberi: Gölbaşı'da otomobil devdildi: 4 yaralı

Gölbaşı'da otomobil devdildi: 4 yaralı
19:4916 Şubat 2017
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Gölbaşı'da otomobil devdildi: 4 yaralı
Gölbaşı'da otomobil devdildi: 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Balkar Beldesi yakınlarında meydana geldi. Malatya yönüne ilerleyen Vedat Karaca yönetimindeki 44 NC 898 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Vedat Karaca ile otomobilde bulunan Yunus Deniz Karaca, Ayşe Karaca ve Zeynel Gül yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

 

DHA

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