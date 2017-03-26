Gölcük Gölü'nde kayık alabora oldu, 1 kişi kayıp

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'ndeki Gölcük Gölü'nde balık tutmak için açıldıkları kayığın alabora olmasıyla suya düşen 3 kişiden 2'si yüzerek kıyıya çıktı. Kayıp 1 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Bugün saat 02.00 sıralarında Hüsnü Çetgez (52), 4 arkadaşı ile balık tutmak için Gölcük Yaylası'na gitti. Beş arkadaş bir süre buradaki gölün kenarında içki içip, sohbet etti. Daha sonra beş arkadaştan Ali Halıcı (31), Hüsnü Çetgez (52) ve Süleyman Atar (56), ağ atmak için kayıkla buradaki göle açıldı. Nurettin Pekdoğru (58) ve Mehmet Aktepe (37) ise kıyıda beklemeye başladı. Gündüz yasak olduğu için gecenin karanlığından yararlanarak göle ağ atmaya çalışan üç arkadaşın bindiği kayık, kıyıdan uzaklaştıktan bir süre sonra alabora oldu. Halıcı ile Atar, yüzüp kıyıya çıkarak canlarını kurtarırken yanlarındaki arkadaşları Çetgez suda kayboldu. Gölün kenarındaki bir kafeteryanın çalışanı durumu farkedip, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis'e durumu bildirdi. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Suda Arama Kurtarma Birimi'nden gelen 8 kişilik ekipteki 2 dalgıçla suda arama kurtarma çalışmalarına başlattı.

Jandarma, kayıp olan Çetgez'in dört arkadaşlarının ifadesine başvururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA