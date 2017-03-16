'Golden City Awards 2017' ödülleri sahiplerini buldu

ALTIN Kentler Platformu tarafından düzenlenen, Altın Şehir Ödülleri 'Golden City Awards 2017' İstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Temel olarak hedeflerinin insan olduğunu dile getiren Altın Kentler Platformu Başkanı Nihat Boztepe, "Ne kadar iyi bir şehirde yaşıyorsanız talebinizde bir o kadar yoğundur." dedi.

Bu yıl 'Yerel Yönetimlerde, Vizyon Proje Ve Hizmetler' temasıyla düzenlenen tören Altın Kentler Platformu tarafından gerçekleştirilen Golden City Awards 2017 yarışmasının ödül töreni İstanbul Conrad Otel'de düzenlendi.

"TEMEL OLARAK HEDEFİMİZ İNSAN"

Altın Kentler Platformu Başkanı Nihat Boztepe, "Temel olarak hedefimiz insan. Kültürel anlamda gelişimini tamamlamış şehirlerde inanç hürriyetini hemen algılayabilir çocuklarımıza ve dolayısıyla geleceğimize verdiğimiz önem şehrin her noktasında karşımıza çıkabilir. Minik yavrularımızın gözlerinden anlayabileceğimiz gelişmişlik göstergesini biz bugün odak olarak yarışmamızın temel prensipleri olarak kaydetmiş bulunuyoruz. Ne kadar iyi bir şehirde yaşıyorsanız talebinizde bir o kadar yoğundur." dedi.

"ŞEHİRCİLİĞİN MARKA YARIŞMASI"

Platform koordinatörü Cenap Tuncer, "Avrupa ve Asya kıtalarını buluşturan tarihe ve medeniyetlere ev sahipliği ve başkentlik yapmış eşsiz dünya tarihiyle kentimiz İstanbul'da bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz şehirciliğin marka yarışması olan Golden City Awards 2017'e Altın Kentler Platformu olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sivil toplum örgütü olarak ülkemizde insan hayatına değer ve anlam katan ve yaşam kalitesini arttıran yaşam alanlarımız olan kentlerimizin gelişmesini ve bir dünya kenti olmasını teşvik etmek için bu anlamda önemli katkı sağlayan herkese destek olmak platformumuzun en önemli amaçları arasındadır." dedi.

Törende ödül alanlar ise şöyle;

2017 Yılı Altın Kent Altın Bayrak Ödülü Altın Kent Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş

-Altın Kent İl Yalova Belediyesi Vefa Salman

-Altın Kent İlçe Bornova Belediyesi Olgun Atilla

2017 Yılı En Başarılı Belediye

-En Başarılı Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

-En Başarılı İl Belediyesi Edirne Belediyesi

-En Başarılı İlçe Belediyesi Tuzla Belediyesi

2017 Yılı En Başarılı Belediye Başkanı

-En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Antalya Büyükşehir Belediyesi

-En Başarılı İl Belediye Başkanı Hasan Kara Kislis Belediye Başkanı

-En Başarılı İlçe Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu Esenler Belediyesi

2017 Yılı En Başarılı Kent Yöneticisi

-En Başarılı Kent Yöneticisi Vali İbrahim Taşyapan Van Valisi

-En Başarılı Kaymakamı Mehmet Şirin Yaşar Erciş Kaymakamı

2017 Yılı Kent Yaşamına Değer Katan Basın/Medya Ve İletişim Kategorisi

-Kent Yaşamına Değer Katan Ulusal Gazete Sabah Gazetesi

-Kent Yaşamına Değer Katan Ulusal Tv Kanalı Kanal A

-Kent Yaşamına Değer Katan En Başarılı Gazeteci Mahmut Övür

-Kent Yaşamına Değer Katan En Başarılı Sabah Kuşağı Haber Sunucusu Beyaz Tv Gün Başlarken Programı Buse Yıldırım

-Kent Yaşamına Değer Katan En Başarılı Ana Haber Sunucusu TRT Ana Haber Erhan Çelik

-En Başarılı TV Dizisi Vatanım Sensin

-En Başarılı Radyo Programı Afrikalı Ali

-En Başarılı Farkındalık Projesi Bilinçli Tüketici Programı Rıza Sefa Kabaalioğlu

2017 Yılı Kültür Ve Sanat Alanında Başarı Ödülü

-Tiyatro Dalında En Başarılı Kurum İstanbul Şehir Tiyatroları Süha Uygur

2017 Yılı İş Dünyası Alanında Başarı Kategorisi

-2017 Yılı En Başarılı İş Adamı Altan Elmas

-2017 Yılı En Başarılı Yapı Projesi

-2017 Yılı En İyi Konut Projesi Sinpaş Yapı A.Ş.

-En İyi Sosyo Kültürel Bina Projesi Kayseri Bilim Merkezi Projesi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüd Vev Projeler Daire Bşk. Hamdi Elcuman

2017 Yılı En Başarılı Proje Ödülü

-En Başarılı Kentsel Tasarım Projesi (Büyükşehir) Mezitli Ve Yeni Şehir İlçeleri Sahil Alanında Kentsel Tasarım Projesi Mersin Büyükşehir Belediyesi

-En Başarılı Kentsel Tasarım Projesi (Büyükşehir) Şarampol Kentsel Tasarım Projesi Antalya Büyükşehir Belediyesi

-En Başarılı Kentsel Tasarım Projesi (İlçe) Çekmeköy Kentsel Tasarım Projesi Çekmeköy Belediyesi

-En Başarılı Kültür Ve Sanat Projesi ( İlçe Belediyesi )Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi Bornova Belediyesi

-En Başarılı Kültür Ve Sanat Projesi ( Büyükşehir Belediyesi ) Adana Sinema Müzesi Projesi Adana Büyükşehir Belediyesi

-En Başarılı Sosyal Sorumluluk Projesi Kızılay Annesi Projesi Kızılay İstanbul Şubesi

81 İl 81 Anaokulu Projesi

-En Başarılı Sağlık Projesi Şeffaf Mutfak Sağlıklı Güvenilir İşletmeler Projesi

-En Başarılı İletişim, Basın -Yayın Ve Tanıtım Projesi Bornova İçin Fikirler ( Bif ) Bornova Belediyesi

-En Başarılı Turizm Fuar Ve Kongre Merkezi Konyaaltı Belediyesi

-En Başarılı Çevre Projesi Çevreye Duyarlı Tesis Projesi Kaanlar Gıda San.A.Ş.

-15 Temmuz Demokrasi Zaferi Özel Ödülü Serdivan Belediyesi



DHA