Gölette cesedi bulundu

MANİSA'nın Kula ilçesi'nde, akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen 60 yaşındaki Şennur Cangöz, gölette ölü bulundu. Cangöz'ün, gölete düşüp, boğularak yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Kula'nın kırsal Kenger Mahallesi'ndeki sulama göletinde balık avlayan köylüler, bugün öğlen saatlerinde suda bir kadın cesedi olduğunu görünce, jandarmaya bildirdi. Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sudan çıkartılan cesedin Kenger Mahallesi'nden akli dengesi yerinde olmayan Şennur Cangöz'e ait olduğunu belirledi. Gölete düşüp, suda boğularak yaşamını yitirdiği sanılan Cangöz'ün cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

DHA