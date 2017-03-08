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Balıkesir Haberi: Gönen’de 4.1 büyüklüğünde deprem

Gönen’de 4.1 büyüklüğünde deprem
23:578 Mart 2017
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Gönen’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Gönen’de 4.1 büyüklüğünde deprem

BALIKESİR'in Gönen İlçesi'nde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Gönen İlçesi Çatak Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 23.09'da meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Gönen ve çevre ilçelerle kent merkezinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaymı olmadı.

DHA

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