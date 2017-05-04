Gönüllü öğrenciler görme engellilere ses oldu

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Merkez Kütüphanesi'nde görme engelliler için yürütülen 'Sesimiz olur musunuz' adlı kitap okuma projesi düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Projede görev yapan öğrencilere belge verildi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) 'Engelsiz OMÜ Günleri' kapsamında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir etkinlik düzenlendi. OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, OMÜ Merkez Kütüphanesi'nde yürütülen görme engelliler için kitap okuma çalışmaları anlatıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca Toplumsal ve Haklar Araştırmalar Derneği Başkan Vekili Süleyman Akbulut tarafından 'Sen de var mısın' başlıklı engelli kavramının masaya yatırıldığı bir konferans dagerçekleştirildi.

OMÜ Merkez Kütüphanesi'nde görme engelliler için yürütülen 'Sesimiz olur musunuz' adlı kitap okuma projesini katılımcılara anlatan Uzman Doktor Şirin Çetin şöyle dedi:

'Bu projede görme engelli öğrencilerin gereksinim duydukları kitapların seslendirilmesini amaçladık. Bu projede gönüllü öğrenciler boş zamanlarında görme engellilerin talep ettikleri kitapları seslendirerek veya kitap taraması yaparak görme engelli arkadaşlarının eğitimine katkı sağlamaktadırlar.'

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Kuran, ise konuşmasında bu projede gönüllülük esasıyla çalışan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 'Sesimiz olur musunuz' projesinde yer alan öğrencilere teşekkür belgeleri verildi. Gönüllü öğrenciler izleyicilerden büyük alkış aldı. Daha sonra Süleyman Akbulut tarafından 'Sen de var mısın' konulu konferans verildi.

DHA