Görevde kalp krizinden ölen Komiser Arslan, toprağa verildi

ANKARA’da görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 43 yaşındaki Komiser Mamut Arslan, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli olan ve ekip otosunda sabah saatlerinde kalp krizi geçiren Komiser Mahmut Arslan, kaldırıldığı Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Görevi başında hayatını kaybeden evli 2 kız çocuk babası Komiser Mahmut Arslan'ın cenazesi Yozgat'a getirildi. Arslan, Çapanoğlu Büyük Cami’de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Arslan’ın yakınları, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, emniyet personeli, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DHA