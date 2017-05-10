Görme engelli Sedanur, TEOG'da tam puan aldı

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesi'nde, görme engelli 14 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Sedanur Toprak, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevaplayıp tam puan aldı. Sedanur Toprak, hem avukat, hem de psikolog olmak istediğini söyledi.

Karşıyaka Mahallesi'nde oturan İsmail ve Nebiha Toprak çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan doğuştan görme engelli Sedanur Toprak, girdiği TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtladı. Evde kardeşi Hasan ile ağabeyi Muhammed Enes, eğitim gördüğü Gazi Ortaokulu'nda ise öğretmenleri ve arkadaşlarının yardımlarıyla başardığını belirten, azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını söyledi. Sedanur Toprak, sürekli ders çalışıp kulaklarıyla dinleyerek soruları cevapladığını kaydederek, şunları söyledi:

'TEOG sınavı için yaz kurslarına gittim. Yaz kurslarında öğretmenlerim yardımcı oldu. 'Ben mutlaka başaracağım' dedim ve başardım. Sürekli okuldaydım. Hep öğretmenlerimden yardım istedim. Benim gibi kim bu kadar uğraşsaydı o bu başarıyı elde ederdi. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Bana çok destek oldular. İki amacının var; biri güzel bir lisede okumak ve avukat olmaktır, diğeri ise azimli olmayan arkadaşlarına örnek olmaktır. Arkadaşlarımın beni görerek 'Bu kişiden ne eksiğim var' deyip daha çok çalışmalarını istiyorum. Avukat olmak istiyorum. Yanında ise ikinci bir dal olarak psikolog olmayı istiyorum. Dünyanın binlerce güzelliklerini görmeye sahip değilsem de mutlu bir insanım. Engel insanın yüreğine hayallerine sınır koyamaz diye düşünüyorum. Ama benim hayal dünyam çok zengin olduğu için hiçbir şey benim hayal dünyamdan alıkoyamaz. Asıl engel, insanların kendilerinin koyduğu engellerdir. İnsan isterse dağlardan yol geçirip gökyüzüne kuşlar uçurabilir. Sınavda en büyük zorluğu şekilsel sorularda çektim. Bu soruların görme engellilere sorulmaması gerektiğini söylemek istiyorum. Bu soruları görmediğim için anlatılması ve anlaşılması zordu.'

Gazi Ortaokulu Müdürü İbrahim Sandal ise, Sedanur'un plan ve program dahilinde hazırlandığı sınavda başarılı olduğu için mutlu olduklarını ifade ederek, 'Sedanur ile 5 yıldır beraberiz. 4'üncü sınıfta okulumuza geldi. Planlı, programlı, azimli ve başarılı bir öğrencimiz. Bunu, şu anda TEOG'da gösterdiği başarısıyla kanıtladı. Normal bir sınıfta normal öğrencilerle birlikte eğitim aldı. Okulumuz için gurur vesilesi oldu. İnşallah bundan sonra da bu başarısını devam ettirir' diye konuştu.

DHA