Görme engelli sporcu Cemre milli takım seçmelerine gidecek

KAYSERİ’yi Alanya’da yapılan Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda temsil eden 9 yaşındaki Cemre Ateş yüzmede 3 madalya ile dönerek milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Antrenmanlara ikizi Ceren ile birlikte gelen görme engelli yüzücü Cemre Ateş 3-9 Nisan tarihleri arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde fiziksel ve fizyolojik test ölçümünün yapılacağı milli takım hazırlık kampına katılmaya hak kazandı. Ampute futbolcu olan aynı zamanda yüzme antrenörlüğü yapan Feyyaz Gözüaçık nezaretinde çalışan Ceren hedefinin milli takıma seçilmek olduğunu kaydetti. Antrenmanda konuşan antrenör Feyyaz Gözüaçık, şöyle dedi:

"Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme antrenörüyüm. Görme engelli sporcumuz Cemre Ateş’in başarısı hakkında konuşmak istiyorum. Alanya’da yapılan Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası ve milli takım hazırlık kampı seçmeleri geçtiğimiz günlerde yapıldı. Şampiyonaya hazırladığımız Kayseri adına yarışan Cemre Ateş burada 50 metre serbest, 100 metre serbest ve 50 metre sırtüstü yüzme kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Milli takım kampına Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme il karmasında yer alan ikizi Ceren ile birlikte yaptığı antrenmanlarla hazırlanan genç yüzücü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik yüzme havuzunda haftanın beş günü idman yapıyor. B1 (hiç görmeyenler) kategorisinde yarışan Cemre Ateş’in bütün sporculara örnek olmasını bekliyorum."

Milli takım kampına çağırılan görme engelli yüzücü Cemre, "Ben Cemre Ateş. Emel Tarman Görme Engelliler okulunda okuyorum. 4A sınıfına gidiyorum. İki senedir yüzüyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Toplam dokuz madalyam var. Bu madalya sayısını artırmak istiyorum. Milli takımda şampiyon olmak istiyorum. Aileme ve antrenörlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kendi gibi yüzücü olan ikizi Ceren Ateş ise, "Besime Özderici İlköğretim Okulu 3 A sınıfına gidiyorum. Hedefim Dünya şampiyonu olmak" diye belirtti.

DHA