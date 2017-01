Görme engellilere özel okumayazma ve bilgisayar kursu

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'ndeki Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde görme engellilerin yararlanması için ücretsiz Braille Alfabesi'yle (Körler Alfabesi) okuma-yazma kursu ve özel bilgisayar kursu veriliyor.

Engellilerin günlük hayata adapte olması ve sosyalleşmesi amacıyla 2012 yılında Alanya Belediyesi tarafından kurulan Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde görme engelliler için oluşturulan ücretsiz kursta, okuma-yazma eğitiminin yanı sıra sesli ve dokunsal komutlarla çalışan bilgisayarlarda, teknoloji ve bilgisayar dersi de veriliyor. Tüm engel gruplarına göre kurulan merkezde görme engelliler için özel dizayn edilen atölyede görme engelli bilgisayarı, görme engelli yazıcı, engelli oyun grubu, görme engelli satranç bölümü bulunuyor. Kursa gelen görme engelli kursiyerler kabartmalardan oluşan Braille Alfabesi'ni okuyup yazmayı öğreniyor. Okuma- yazma kursunda ilerleyen kursiyerler burada özel olarak dizayn edilmiş satranç ve bilgisayar kursunu da tamamlıyor.

'OLDUKÇA BAŞARILILAR'

Görme engelliler öğretmeni Burcu Cengiz, merkezde kabartmalı okuma- yazma olarak da bilinen Braille kursu verdiklerini söyledi. Kursa iki hafta önce 6 kursiyerle başladıklarını ve görme engellilerin yoğun ilgisi olduğunu belirten Cengiz, "Burada kabartmalı eğitim ve bilgisayar eğitimi veriyoruz. Kursiyerlerimiz oldukça başarılı. Kursun ikinci haftası olmasına rağmen gayet hızlı ilerliyorlar. Braille Alfabesi'ni ilk öğretmeye başladığımızda 'takoz' denen bir obje kullanıyoruz. Bu takozla kabartmalı alfabede her bir harfi temsil eden kabartma fonksiyonlarını anlatıyoruz. Kabartmalı harf kombinasyonlarının öğrenilmesinin ardından daha küçük takozlarda kelime ve cümle kurmayı gösteriyoruz" dedi.

'SAĞDAN SOLA YAZIYORUZ'

Burcu Cengiz, "Okumada takoz ve kabartmalardan yararlanıyoruz, fakat yazma eğitiminde bunun tersi yol izliyoruz. Yazma eğitiminde kabartmaların aksi şekilde tabletlere sıkıştırılan kağıtlara kabartmaları işliyoruz. Okuma da harfler soldan sağa dizilirken yazıda sağdan sola işliyoruz. Bunun nedeni ise kabartma oluşturacağımız kağıdı yazma işleminin ardından ters çevirip okuduğumuz için tersten yazmak zorundayız. Tabletlerimizle kelime yazmayı, cümle kurmayı ve işaretleri öğrenmemizin ardından da bilgisayar eğitimimize geçiyoruz" diye konuştu.

'KAYNAŞTIRMA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Okuma- yazma kursunun ardından görme engelliler için tasarlanmış bilgisayarlarda eğitime devam edildiğini aktaran Burcu Cengiz, şöyle dedi:

"Braille klavyesini kullanarak görme engelli kursiyerlerimiz yazılarını yazabiliyor, yine kabartmalı şekilde çıktı alınan yazıcıdan yazılarını basabiliyor. Ayrıca sesli komutlarla da bilgisayar ve interneti kullanabiliyorlar. Braille Alfabesi'ni ve bilgisayarı öğrenmek çok önemli. Özellikle gelişim çağında bu öğrenildiğinde, kaynaştırma olarak akranlarıyla aynı dersleri görüp üniversite eğitimine kadar ilerleyebiliyor. Dolayısıyla bu eğitimlere ailelerin de duyarlı olmasını istiyoruz. Şu an okuma-yazma eğitimini tamamlayarak kaynaştırmaya devam eden 3 öğrencimiz var. Birisi lise, diğer ikisi ise ilköğretim eğitimi alıyor. Arkadaşları ne şekilde sınava giriyorsa, onlar da aynı şekilde giriyorlar. Bilgisayarda onlar için özel olan 'Jaws' adındaki program sayesinde sesi yazıya veya yazıyı sese dönüştürebiliyorlar. Bu sayede not almaları ve derse çalışmaları da sağlanıyor."

Kursiyerlerden lise öğrencisi Ahmet Çetin, kursta aldığı eğitimler sayesinde okuldaki eğitiminin kolaylaştığını ve diğer arkadaşları gibi öğrenimine devam ettiğini söyledi.

Merkezde 2012 yılında ODTÜ-KOSGEB Teknoloji Merkezi'nde geliştirilen 'mimik' adlı yazılım sayesinde fiziksel engelleri nedeniyle bilgisayar kullanamayan ya da kullanmakta zorluk yaşayan engellilerin kaş kaldırma, göz kırpma, dudak veya baş hareketleriyle bilgisayar kullanmalarına yönelik Türkiye'de ilk uygulama yapıldı.

