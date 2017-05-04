Görmeden örüyorlar

AMASYA'da ellerinde şişleri hissederek sayma yöntemiyle yelek, kazak, patik, bere ve atkı örmeyi öğrenen görme engelli kadınlar şaşırtıyor.

Amasya Halk Eğitim Merkezi ve Altınokta Körler Derneği Amasya Şubesi işbirliğiyle Amasya Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kursta görme engelli kadınlar örgü örüyor. Amasya Valisi Salih Işık'ın eşi Saadet Işık ile İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit'in eşi Gülden Akşit, kursu ziyaret ederek usta öğretici Neslihan Kalaycıoğlu'nu ve öğrencilerini bu başarıları nedeniyle kutladı.

Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki kursta görme engelli kadınlar ellerinde şişlerle, kazak, yelek, atkı ve bere örmeyi öğreniyor. Ziyarette Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Musa Demiryarar, Engelliler Derneği Başkanı Emine Hicin Arslan ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Ünverdi de yer aldı.

DHA