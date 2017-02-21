Görmek için tahliye istediği kanser annesi 2 gün önce ölmüş

KASTAMONU'da FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan öğretmen Ümit H., 8 aydır kanser tedavisi gören annesini görmek istediğini söyleyerek tahliyesini talep etti. Talebi reddedilen Ümit H.'nin annesinin 2 gün önce öldüğü, ancak yakınlarının bu durumu gizlediği belirtildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturma kapsamında tutuklanan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı, örgütün eğitim kurumunda çalıştığı, Bank Asya'da hesabı bulunduğu ileri sürülen Ümit H., ilk kez hakim karşısına çıktı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ümit H., savunmasında 50 sayfalık iddianamenin sadece son sayfasında isminin geçtiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Ben bu hain darbe girşiminde şehit olan vatan evlatlarına rahmet diliyorum. Seçimle gelen hükümet, seçimle gitmeli düşüncesinde olan bir insanım. Ben mecburen özel dershanede çalışmak zorunda kaldım. Herhangi bir terör örgütüne üye olmam söz konusu değil. Geçen yıl KPSS'de 80 puan aldım. Atanma hayali kurarken, gözaltına alınarak tutuklandım. Kesinlikle ByLock kullanmadım. Bank Asya'yı tercih etmemin nedeni ise faizsiz bankacılık yaptığı içindi. Mahkeme heyetinden isteğim 8 aydır kanser tedavisi gören annemi görmek istiyorum. Kaçma şüphem yok, annemi görmek istiyorum. Yoksa ömür boyu bunun acısı ile yaşayacağım."

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Sanığın yakınları, duruşmanın ardından gazetecilere yaptıkları açıklamada Ümit H.'nin annesinin 2 gün önce öldüğünü, ancak bunu kendisine söyleyemediklerini belirtti.

DHA