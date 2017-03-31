Görmez: Avrupa'da 20152016 yıllarında 356 camiye saldırı oldu (2)

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CUMA HUTBESİ VERDİ

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Tekirdağ’daki programında Orta Camii’de cemaate hutbe vererek, Cuma namazı kıldırdı. Hutbede 3 aylardan bahseden Görmez, “Bizi kuşatan rahmet iklimi olarak Hz. Muhammed’den bu güne kadar idrak ettiğimiz üç aylara kavuştuğumuz için rabbimize hamdolsun. Allah’ım Recep ve Şaban aylarını bizler için mübarek eyle ve bizleri Ramazan kavuştur. Yüce Rabbim bizleri ve bütün alemi İslami her türlü kötülüğü arkasında bırakmış olarak Ramazanı şerife kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Mümin için zamanın her anı, her saniyesi kıymetlidir. Bütün zamanlarda elimizi Rabbimize açtığımızda, Rabbimiz bizi huzuruna kabul eder. Ancak bazı zaman dilimleri unuttuklarımızı hatırlatmaya gelir. Çünkü insan gündelik hayatın akışı içerisinde en kıymetli şeylerinin unutur. En kötü unutkanlık insanın Rabbini unutmasıdır. En kötü unutkanlık insanın kendisini unutmasıdır. En kötü unutkanlık insanın çevresindeki yetimi, fakiri görmeden yaşamasıdır. İşte bütün bu üç aylar, kandiller, Ramazanlar, günde beş defa minarelerden okunan ezanlar, namazlar bütün bunlar unutkan olan insana unuttuklarını hatırlatmak içindir. Allah’ı unutan kendisini unutur. Allah’ı unutan kardeşlerini unutur. Allah’ı unutan ona ibadet etmeyi unutur. Allah’ı unutan doğru yol üzere olmaktan uzaklaşır. Kuran’ın bize hatırlattığı en büyük hakikat doğru bir insan olmak, doğru bir hayat yaşamak" dedi.

DHA