Görüntülü Balkondan düşen genç kız, ağır yaralandı

Görüntülü Balkondan düşen genç kız, ağır yaralandı

ADANA'da bir binanın 2'nci katındaki işyerinin balkonunda, arkadaşıyla sohbet ederken dengesini yitirip düşen 19 yaşındaki Nilcan Küçükbenli, ağır yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Karataş Caddesi'nde bir binanın 2'nci katında bulunan işyerinde meydana geldi. Nilcan Küçükbenli, işyerine gittiği bir arkadaşıyla balkonda sohbet ederken, iddiaya göre dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Küçükbenli, ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, Küçükbenli'nin ismi açıklanmayan arkadaşını gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Görüntü Dökümü

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– Olay yerinde inceleme yapan polisler

– Genç kızın düştüğü binanın balkonu

– Bina önünde bekleyen polis aracı

– Hastane dış görüntüsü

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(Haber – Kamera: Ahmet ÖZMEN / ADANA,(DHA)

DHA