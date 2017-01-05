'Gri liste'de yeralan PKK'lı terörist, sedyeyle adliyeye getirildi

BATMAN'da yaklaşık 2 hafta önce yakalanan ve 300 bin TL ödüllü 'gri liste'de yer alan terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden 'Senar' kod adlı Hakkı Turgay, yakalanması sırasında geçirdiği kaza sonucu yatarak tedavi gördüğü için, ifade vermesi için adliyeye sedye ile getirildi.

Jandarma İl Komutanlığı'na bağlı ekiplerin 24 Aralık 2015 tarihinde kent merkezinde düzenlediği operasyonda yakalanan terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden ve İçişleri Bakanlığı'nan arananların yer aldığı 300 bin TL ödüllü 'gri liste'de yeralan 'Senar' kod adlı Hakkı Turgay, yakalanması sırasında geçirdiği bir kaza nedeniyle yatarak tedavi gördüğü için jandarma ekipleri tarafından sedye ile adliyeye getirildi. Adliyede, sedye taşıyacak asansör olmaması üzerine PKK'lı Hakkı Turgay'ın üzerinde bulunduğu sedye, jandarma ekipleri tarafından üst kattaki savcılığa taşınarak çıkarıldı.

PKK'lı Hakkı Turgay'ın, aralarında 2 Nisan 2016'da Suriye uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si asker 18 kişinin yaralandığı Kızıltepe Askerlik Şubesi'ne düzenlenen saldırı ile 20 Ekim 2016 günü bir güvenlik korucusunun şehit edildiği, bir er ve bir sivilin yaralandığı Mardin Beşikkaya Jandarma Komutanlığı'na düzenlenen saldırının talimatını veren ve bu saldırılara bizzat katılan kişi olduğu belirtildi.

GENELKURMAY DUYURMUŞTU

Genelkurmay Başkanlığı'nda Batman'da yakalanan PKK'lı terörist Hakkı Turgay ile ilgili aynı tarihte yaptığı açıklamada, "Batman/Merkez’de güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist (Gri listede yeralan üst düzey terörist) silah, teçhizat ve malzemeleri (bir adet Taurus marka tabanca, iki adet av tüfeği, 15 adet dokuz mm tabanca fişeği, 15 adet 7,62 mm Kalaşnikof fişeği, 17 adet av tüfeği fişeği, bir adet el dürbünü, bir adet Yaesu marka el telsizi, bir adet not defteri, bir adet sırt çantası, bir takım örgüt kıyafeti, bir adet avcı yeleği, iki adet askeri panço, bir adet el feneri, bir çift bot, bir kutu silah temizleme spreyi ve muhtelif giyim malzemeleri) ile birlikte yakalanmıştır" denilmişti.

PKK'nın gençlik yapılanması YPS'nin Kızıltepe sorumlusu olduğu belirtilen 'Senar' kod adlı PKK'lı Hakkı Turgay'ın savcılıktaki ifade verme işlemi sürüyor.

DHA