Gülen'in akrabası olan 'abla' savunma yapmadı

KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü'nün elebaşı Fethullah Gülen'in akrabası olan, örgütte 'abla' olarak tanımlanan Şüheda Gülen ve birlikte aynı evde yakalanan Ebru Dursun hakim karşısına çıktı. Gülen cezaevinde avukatıyla görüşemediğini ileri sürerek savunma yapmadı.

FETÖ/PDY'nin evlerine yapılan baskında terör örgütünde 'abla' olarak tanımlanan Fethullah Gülen'in kuzeninin kızı olan Şuheda Gülen ve yanında bulunan Ebru Dursun gözaltına alındı. Tutuklanan Şuheda Gülen ile Ebru Dursun'un 'Terör örgütü kurma ve yönetme, terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla bugün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Şuheda Gülen cezaevinde avukatı ile görüşemediğini beyan ederek savunma yapmadı. Gülen'in avukatı Serdar Gündüz cezaevine dosya alınmadığını, görüşmelerinin kayıt altında yapıldığını ve bu şartlar altında savunma yapılamayacağını belirtti.

Ebru Dursun ise Kocaeli Üniversitesi mimarlık bölümü öğrencisi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Kocaeli'ye ilk geldiğimde kalacağım ev için Tekirdağ'dan öğretmenin Sema isimli birini söyledi. Onunla tanıştım, ilk sene İzmit merkezde bir evde kızlarla aynı evde kaldım. Ev kirası ve masraflar için Sümeyye'ye para veriyorduk. İkinci sene yine İzmit merkezde başka bir eve geçmem istendi. Bana 'abla' diyorlardı. Paraları toplayıp giderleri karşılıyordum. Daha sonra başka bir evde kaldık. Ben yurtta daha kolay olur diye yurda geçtim. Burada belletmenlik görevi yaptım. Görevim Kur'an-ı Kerim okumak ve bilmeyenlere öğretmekti. Yaz okuluna geldiğimde Fildişi Sahili uyruklu A.A. ile İzmit'te bir evde kaldık. 15 Temmuz darbe girişimi oldu. Daha önceden tanımadığım Şuheda Gülen eve geldi. Orada tanıştık. A.A ile Şuheda ve ben 1 gece evde kaldık. Sonra Şuheda 'başka bir eve geçelim' dedi. Onun önerisi üzerine oraya geçtik. 1 gece kaldık. Sabah polisler operasyon yaptı. Şuheda ile yeni tanışmıştım."

KARARTACAK DELİL YOK

Şuheda Gülen'in avukatı Serdar Gündüz ise, "Dosyada karartılacak bir delil yok. Şuheda'nın babası ile Fethullah Gülen amca çocukları. 2009 yılında üniversite kazansa da 7 yılda bitirememiş. Sadece soyadından kaynaklı bir durum. Serbest bırakırsanız size minnettar kalırız. Tutukluluğunun devamını isterseniz de anlayışla karşılarız" diye konuştu.

Mahkeme heyeti gerekli delillerin incelenmesi, Bylock raporlarının sorgulanmasını talep ederek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

DHA