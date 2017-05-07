Gül'ün babasının cenazesine çelenk istenmiyor

Enver ALAS / İSTANBUL,(DHA)11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Babası Ahmet Hamdi Gül vefat etti. 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada cenazeye çelenk gönderilmemesi istendi…

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Cumhurbaşkanımız Sn. Abdullah Gül'ün muhterem Babaları Ahmet Hamdi Gül vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm Gül ailesi ile sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

ÇELENK GÖNDERİLMESİN

Cenaze törenine çelenk gönderilmemesi, bunun yerine Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfına bağışta bulunulması istirham olunur.

Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı hesap numarası TR57 0001 5001 5800 7299 0840 16 dir.'



DHA