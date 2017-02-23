“Gümrük Birliği güncellenmesinde tarım sektörüne dikkat edilmeli”

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) uzmanları, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği güncellemesinde "tarım ürünlerine dikkat edilmesi gerektiği" uyarısı yaptı.

İKV tarafından düzenlenen “Gümrük Birliği Sohbetleri” başlıklı sohbet toplantısında, İKV Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ile İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kilit, yürürlükte olan Gümrük Birliği'nde yaşanan problemleri ve güncelleme sürecini ele aldı.

Gümrük Birliği ile ilgili çalışmalar yürütülürken tarım sektörünün önemli yeri olduğu vurgulanan toplantıda, Türkiye ile AB arasından oluşturulan Gümrük Birliği’nin artık ihtiyaçlara cevap vermediğini belirten Nuray, Gümrük Birliği'nin günümüz ticaretine uygun bir şekilde güncellenmesi gerektiğini söyledi. Nuray, Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne girdikten sonra küresel katma değer zincirine katkısının arttığını dile getirerek, son zamanlarda yapılan şikâyetler haklı olduğunu belirtti.

Dünya ticaretinin çok hızlı değiştiğini vurgulayan Nuray, "Fabrika üretim modelinden üretim zinciri modeline geçildi. Türkiye ile AB arasında tesis edilen Gümrük Birliği o dönemde yapılan bir işti. GB ile Türkiye AB üretim zincirlerinin bir parçası haline geldi. Fakat şimdi değer zincirleri ortaya çıktı. Yeni tür Serbest Ticaret Anlaşmaları ortaya çıktı. Gümrük Birliği içinde olmayan yeni anlaşmalar yapılmaya başlandı. AB'nin diğer ülkelerle imzaladığı anlaşmalarla Türkiye'nin AB'deki ekonomik avantajları kaybetmesine yol açtı." dedi.

İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü Gökhan Kilit, Türkiye ile AB arasında tarımsal ürün hareketindeki artışın, AB kurallarının ne kadar hızlı bir şekilde uygulayacağına bağlı olduğunu söyledi. Kilit, AB üyesi olmadan yani AB’nin Ortak Tarım Politikası ile desteklenmeden tarım sektörünün GB’ye dâhil edilmesine son derece dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Olumsuz etkileri dengelemek için, Türkiye’nin tarımda üretkenliği artırmaya yönelik önlemler düşünmesi gerektiğini söyleyen Kilit, sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomik olarak, tarımsal alanda dünyanın en önemli aktörü olan AB ile tarım ürünlerini kapsayacak şekilde modernize edilecek GB için müzakereler hassasiyetle yapılmalı ve olası sorunların çözümü için süratle çalışılmalıdır.”

(lı)

DHA