Gümrük Müşavirleri Derneği başkanlığına yeniden Serdar Keskin seçildi

İSTANBUL Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) seçimli Olağan Genel Kurulu, Lütfi Kırdar Kongre Salonu’nda dün gerçekleştirildi. Yapılan oylama ile 9 bin kişilik derneğin başkanlığına, 2 senedir bu görevi yürüten Serdar Keskin yeniden seçildi.

Şehitler ve vefat eden meslektaşlar için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program sonrası yapılan seçimde 3 liste yarıştı ve bin 400 kişi oy kullandı. Serdar Keskin 593 oy ile yeniden İGDM Başkanı seçilirken, diğer aday Kenan Güler 295 oy aldı.

“GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ’Nİ ODA STATÜSÜNE GETİRECEĞİM”

İGDM’nin başkanlık koltuğuna yeniden oturan Serdar Keskin, program sonrası şöyle konuştu:

“Görevim süresince başladığım işlere bundan sonra da devam edeceğim. Derneği kiradan kurtarmak istiyorum. Türkiye’de 100 yılı deviren ender mesleklerden biri olan gümrük müşavirliğini, dernek statüsünden, oda statüsüne taşımak istiyorum. Yeni dönemdeki en büyük hedefim bu olacak. Gümrüklerdeki sıkıntıları en aza indirmek bizim en önemli görevimizdir. Amacımız meslektaşlarımıza daha iyi hizmet sunmaktır.”

Başkan yardımcılıkları için yapılan oylamada, başkan yardımcısı seçilenı Zeynel Tutar da “Türkiye’nin bütün dış ticaretini yönlendirenler Gümrük Müşavirleridir. Daha önceleri 5-6 grupla yapılan seçimlerimiz artık kimsenin bölünmüşlük istememesinden dolayı 3 grup ile yapılıyor. Bu grupların birleşmesinin nedeni mesleğin biraz daha kaliteli olmasının istenmesi ve insanların birbirlerine güvenmesidir.”

DHA