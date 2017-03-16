Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkçi Bitlis’te

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi partisinin referandum çalışmalarına için Bitlis’e geldi. Bakan Tüfenkçi, kentin turizim değerlerini, ticaret potansiyeleni öne çıkaracaklarını söyledi.

Muş’tan karayolu ile Bitlis’e gelen Bakan Tüfenkçi, Bitlis Valiliği önünde kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan Tüfenkçi Bitlis Valiliği ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra Valilik makamında gazeteciler açıklamalarda bulundu. Bakan Tüfenkçi, Bitlis’i güvenli hale getirdikten sonra turizm değerlerini ve tarihi dokuyu tekrardan restore ederek, öne çıkaracaklarını, ticari potansiyeli de harekete geçireceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Bitlis kadim bir kent. Bitlis’in gelişmesi, dönüşmesi ve kalkınması esasında bölgenin değişmesine, dönüşmesine katkı sağlayacak illerimizin başında gelmektedir. Özellikle hükümetimizin 23 ilde başlattığı cazibe merkezlerinde Bitlis ilimizde ciddi anlamda faydalanmış görünüyor. Daha doğrusu ciddi bir müracaat var. 71’e yakın bir müracaatı almış bulunuyoruz. Bunun gerçekleşme oranlarına baktığımızda eğer önemli bir kısmı yatırıma dönüşürse, istihdamda da Bitlis iyi bir noktaya gelebilir. Tabi Bitlis’in ortaya çıkmamış güzellikleri var. Bunların başında da turizm geliyor. Turizmin Bitlis için ayrı bir önemi olduğunu düşünüyorum. Bitlis tarihten bu yana ticaret merkezlerinden biri olmuştur. Bu anlamıyla da Bitlis’i öne çıkarmak lazım. Hem ticareti hem de turizmi ile Bitlis’in güvenlik problemleri halledildikten sonra önünün çok açık olduğunu da görüyoruz. Biz istiyoruz ki özellikle Bitlis’i güvenli hale getirdikten sonra turizm değerlerini ve tarihi dokuyu tekrardan restore ederek, öne çıkarmak ve bununla ilintili ilin ticari potansiyelini de harekete geçirmek istiyoruz. Bununla ilgili hükümetimiz cazibe merkezleri kapsamında gerekli adımları atacaktır."

Yapılan açıklamaların ardından Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Bakan Tüfençi'ye Ahlat kümbetinin yer aldığı bir sandık hediye etti. Bakan Daha sonra AK Parti binasına geçerek burada partililer ile bir araya geldi.

DHA