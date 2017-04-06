Güneş mutlulukla birlikte zarar verebilir

TÜRK Dermatoloji Derneği Başkanı Doç. Dr. Güneş Gür Aksoy, güneş ışınlarının insana mutluluğun yanı sıra zürür da verebileceğini söyledi. Doç. Dr. Güneş Gür Aksoy, özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe çıkılmaması gerektiğini kaydetti. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için alınması gereken önlemleri de sıralayan Doç. Dr. Aksoy şöyle dedi:

"Mümkün olduğunca gölgede kalmalıyız. Güneş gözlüğü ve şapka kullanmalıyız. Ayrıca şapkayı güneşe veya ışığa tutup hiç ışık geçirmediğine dikkat etmeliyiz. Bunun dışında koruyucu güneş kremlerinden yararlanabiliriz. Dışarı çıkmadan yarım saat önce kremi uygulamamız en doğrusu. Maalesef, genellikle deniz kenarında uygulama oluyor. Bu da çok yanlış. Dışarı çıkmadan yarım saat önce güneş kremini sürmeli ve bunu 2 saatte bir yenilemeliyiz. Denize veya havuza girip çıktığımız zaman güneş kremi uygulamamızı yenilemekte fayda var. Çünkü krem etkinliğini kaybetmiş oluyor."

DHA