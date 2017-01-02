Güneşi görünce Bodrum tatilini uzattılar

BODRUM'da soğuk hava, yerini güneşe bıraktı. Kent sakinleri ve tatilciler güzel havayı fırsat bilerek, sahildeki kafeteryalara akın etti.

Tüm yurtta olduğu Bodrum'da da etkili olan soğuk havanın ardından açan güneş, Bodrumluların sahile akın etmesine neden oldu. Bodrumlular ve yılbaşı nedeniyle ilçeye gelen tatilciler, Kumbahçe sahilindeki kafeteryalarda oturarak güneşli havanın keyfini çıkardı. Yerli ve yabancı turistler Barlar sokağında ve Neyzen Tevfik Caddesi'nde yürüyüş yaptı. Hava sıcaklığının açık alanda 17 dereceye yükselmesiyle, Bodrumlular deniz kenarında oturdu.

Ankara'dan Bodrum'a yılbaşı nedeniyle akrabalarının yanına tatile gelen Özlem Epter, "Bodrum'da hava çok güzel. Güneşin yüzünü göstermesiyle biz de hemen Ankara'ya dönmedik, 1-2 gün daha tatili uzattık" dedi.

Eşiyle birlikte sahilde yürüyüş yapan Ercan Derin, "Ocak ayında bile bu hava çok güzel. Bodrum'da olmak ve Bodrumlu olmak çok güzel. Herkesi Bodrum'a davet ediyorum. Bodrum'da her mevsimin ayrı bir güzelliği var. 12 ay boyunca deniz kenarında dolaşıp, denizin tadını çıkarabilirsiniz. Kış ayları da Bodrum'da güzel geçer" dedi. Nagihan Derin ise, "Her yerde kar var ama, burada deniz kenarı gayet güzel" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, yarından itibaren hava sıcaklığının cuma gününe kadar 14-15 derecelerde olacağını ve ara ara sağanak yağmurun beklendiğini belirtti.

DHA