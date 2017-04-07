Güney Kıbrıs Meclisi 'Enosis Referandumu'nu okullarda anma kararı'nın iptalini onaylad (2)

Güney Kıbrıs Meclisi, iki toplum arasanda sürdürülen müzakerelerin kesilmesine neden olan 'Enosis Referandumu'nu okullarda anma kararı'nın iptalini onayladı.

Güney Kıbrıs Temsilciler Meclisi'nde, '1950 Enosis Referandumu'nu Anma Günü' maddesinin de bulunduğu bir dizi 'ulusal günün' düzenlenmesini Meclis'in yetkisinden alıp, hükümetin yetkisine verecek yeni öneri, Genel Kurul'daki gergin tartışmalara neden oldu.

Tartışmaların ardından verilen aradan sonra yeniden toplanan Güney Kıbrıs Meclisi, Enosis Referandumu'nu okullarda anma kararırın iptalini onayladı.

Güney Kıbrıs Meclisi'ndeki oylamada 30 kabul oyuna karşılık 20 ret oyu ile Enosis Referandumu önergesinin yeni hali geçmiş oldu. Bu karar ile, bir dizi 'ulusal günün' düzenlenmesini Meclis'in yetkisinden alıp hükümete verecek yeni öneri Temsilciler Meclisi'nden geçmiş oldu.

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DHA