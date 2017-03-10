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Son Dakika: Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, Anayasa Mahkemesi'nce azledildi

Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, Anayasa Mahkemesi'nce azledildi
06:5010 Mart 2017
Son Dakika Haberi
Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, Anayasa Mahkemesi'nce azledildi
Güney Kore Cumhurbaşkanı Park, Anayasa Mahkemesi'nce azledildi

Güney Kore'de yolsuzluk skandalı sebebiyle Aralık ayında yetkileri askıya alınan Cumhurbaşkanı Park Geun-hye, Anayasa Mahkemesi tarafından resmen azledildi.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nde süren Park Geun-hye'nin azil davasında nihai karar çıktı. Bugün toplam sekiz yargıçla toplanan mahkeme oybirliğiyle, 1980'li yılların sonunda demokrasiye geçen ülkede ilk kez bir cumhurbaşkanını azletti. Park, yakın arkadaşı Choi Soon-sil'in yönettiği vakıf aracılığıyla bağış toplamak ve siyasi menfaat temin etmekle suçlanıyordu.

Park hakkında soruşturma izni veren Parlamento, cumhurbaşkanlığı yetkilerini 9 Aralık'ta geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devretmişti. Mahkeme'nin azil davasını o tarihten itibaren 180 gün içinde karara bağlaması gerekiyordu. Anayasa uyarınca, azli takiben 60 gün içinde seçime gidilecek.

DHA

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