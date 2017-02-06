Güneydoğulu Genç İşadamları'ndan Kırmızıgül'e destek

GÜNEYDOĞU Genç İşadamları Derneği (GÜNGİAD) Başkanı Hakan Akbal, senaryo ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün üstlendiği 'Vezir Parmağı' filminin, bir çok eleştiriye maruz kaldığını söyledi. Akbal, "Mahsun Kırmızıgül'e yönelik ve eleştiri sınırlarını çoktan aşan bu seviyesiz, ırkçı ve kaba saldırıları kınıyoruz" dedi.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan Güneydoğu Genç İşadamları Derneği Başkanı Hakan Akbal, gösterime girdiği 25 Ocak tarihinden bu yana tartışmalara konu olan Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp, yönettiği 'Vezir Parmağı' filmi ile ilgili açıklama yaptı. Sanatta eleştirinin hak olduğunu belirten Akbal, "Sanatçının veya sanat eserinin eleştirilmesi, bu işin doğasında gelen bir realite. Ancak, Mahsun Kırmızıgül’ün filmi eleştirilmekten öte, oldukça sistematik ve bilinçli bir saldırının hedefine dönüşmüş durumda"dedi. Mahsun Kırmızıgül’e yönelik, eleştiri sınırlarını çok aşan seviyesiz, ırkçı ve kaba saldırıları kınadıklarını ifade eden Akbal, şöyle dedi:

"Filmi izleyen biri olarak eleştiri hakkımı kullanıp iyi ve kötü olan kısımlara dikkat çekebilirim. Nitekim oldukça kaliteli bir çekim, yerinde kullanılmış seçkin müzikler, zengin oyuncu kadrosu kuşkusuz filmin güçlü tarafları; ancak mizahın istenilen kıvamda olmaması, konunun yerli yerine oturamaması, filmin sonundaki acemilik, cinselliğin zaman zaman kaba bir tonda vurgulanması zayıf taraflar olarak sayılabilir. Mahsun Kırmızıgül’ün sinemacı kimliği, yukarıda sıralandığı gibi filmin değeri üzerinden yapılmıyor. Ne yazık ki yapılan sadece ve sadece linç etme arzusu. Bizim bu konudaki itirazımız; doğrudan Kırmızıgül'ün kimliği, kişiliği, açıklamaları ve hatta attığı twetler üzerinden linç edilmek istenmesi. Mahsun Kırmızıgül'e yönelik linç iştahının da, elbette ki bir filmin sanatsal değerinden kaynaklanan rastgele bir duygu kabarması olmadığını görüyoruz. Bu aşamada özellikle bir basın organının infazcı kimliğiyle ve “yakışıksız' yazılarıyla, bir kez daha gazeteci kimliğinden uzaklaşmasının tetikleyici unsur olduğu açıktır. Bu gazete, Mahsun’u ölçüsüzce, herhangi bir etik kaygı taşımadan hedef haline getirmeye çalışıyor, yazdıklarıyla kurbanı, Mahsun Kırmızıgül olan bir arena sahnesi hazırlıyor. Bizler, hemşehrimiz Mahsun Kırmızıgül’ün kimliğine yapılmış saldırıyı kendimize yapılmış bir saldırı olarak görüyor, bu nezaketsizliğin kesinlikle Vezir Parmağı filmiyle bir ilgisi olmadığını düşünüyoruz. Bu vesileyle hemşehrimizin yanında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

DHA