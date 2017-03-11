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İstanbul Haberi: Güngören'de 3. kattan korkuluklara düşen kişi öldü

Güngören'de 3. kattan korkuluklara düşen kişi öldü
01:1411 Mart 2017
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Güngören'de 3. kattan korkuluklara düşen kişi öldü
Güngören'de 3. kattan korkuluklara düşen kişi öldü

Mehmet İlkay ÖZER/İstanbul,(DHA)GÜNGÖREN'de bir apartmanın üçüncü katından bahçe korkuluklarının üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay, Merkez Mahallesi Ufuk Caddesi üzerindeki Arzık Apartmanı'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 arkadaşıyla kaldığı apartmanın 3.katındaki evin penceresinden aşağı düşen Selim Coşkun(48), bahçenin demir korkuluklarına saplandı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Selim Coşkun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Coşkun'un cesedi saplandığı yerden çıkarıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından da ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada Selim Coşkun'un uyuşturucu madde suçundan yattığı cezaavinden bir süre önce çıktığını belirledi.

Polisin, Selim Coşkun'un pencereden nasıl düştüğü ile ilgili araştırması sürüyor.

DHA

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