Günübirlik kiralamayı bildirmeyenlere ceza

SAKARYA Emniyet Müdürlüğü apartlara yönelik olarak yapılan araştırmada 11 ev sahibine bildirimde bulunmadıkları gerekçesiyle 10'ar bin 383'er lira para cezası verdi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Sakarya'da son yıllarda kullanımı tartışma yaratan ve farklı amaçlarla kullanıldığı yönünde tespitler yapılan apart ve günübirlik kiralanan evlere yönelik olarak araştırmalar yaptı. Araştırma sonrasında Serdivan İlçesi'nde apart benzeri konutlarını Geçici İkamet Yerleri Kimlik Bildirme Sistemi'ne dahil etmeden günübirlik olarak kiraladıkları belirlenen 11 mal sahibine Kimlik Bildirme Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle 10'arbin 383'er liradan toplam 114 bin 213 lira idari para cezası verildi.

DHA