Gurbetçi işadamı, dostlarını köyünde ağırladı

HOLLANDA'da süt ve peynir fabrikası sahibi iş adamı Şerif Aktürk, iş arkadaşlarını aileleri ile birlikte doğduğu Erzurum'un Olur İlçesi'ne bağlı Ormanağzı Köyü'nde ağırladı. Hollanda Türk İş Adamları Derneği üyeleri ve ailelerinden oluşan 32 misafir, yöresel yemeklerden tatma, Palandöken'de kayak yapma imkanı buldu.

Henüz 17 yaşında iken köyünden çıkarak Almanya'daki bir akrabasının yanına gidip orada üniversite öğrenimini tamamlayarak Makine Mühendisi olan Şerif Aktürk, Hollanda'ya yerleşerek iş hayatına atıldı. Süt ve peynir üretimi işine başlayan Aktürk, kısa sürede Hollanda'nın önde gelen iş adamlarından biri oldu. Bugün 58 yaşında olan Şerif Aktürk, kendisi gibi Hollanda'da iş adamı olan arkadaşlarını aileleri ile birlikte babaocağı Erzurum'un Olur İlçesi'ne bağlı Ormanağzı Köyü'ne getirdi. 32 yıl sonra köyüne gelme fırsatı bulduğunu belirten Aktürk'ün, çocukluğunun geçtiği yerleri görünce gözleri doldu. Arkadaşlarına anılarını anlatan Şerif Aktürk, yakınları ile hasret giderdi.

'DOĞDUĞU TOPRAKLARI HİÇ UNUTMADI'

Doğduğu toprakları hiç unutmadığını, işlerinin yoğunluğu nedeniyle uzun süre gelemediğini belirten evli ve 2 çocuk babası Şerif Aktürk şunları anlattı:

"Liseden sonra Almanya'ya bir akrabamızın yanına gittim. Orada makine mühendisliğini okuyarak üniversite eğitimim tamamladım. Sonra Hollanda'ya yerleştim. Bir süre sonra da hayalini kurduğum et ve süt ürünlerin yer aldığı fabrikayı kurdum. Çalışmayı çok sevdiğim için kısa sürede iş hayatında önemli yerlere geldim. Ama doğduğum toprakları hiç unutmadım. Herkes benim gibi üniversite eğitimi alsın diye, köyümde okuyan tüm gençlere yardım elini uzattım. Devletime ise kendi iş alanımda yani süt teknolojisi ve Avrupa'da gördüğüm, elde ettiğim deneyimlerimi çeşitli fabrikalara bedava danışmanlık hizmeti olarak aktarıyorum. İş dünyasından biraz uzaklaşıp, 32 yıl sonra köyüme 32 arkadaş ile birlikte geldik. Buraları görünce çok duygulandım. Arkadaşlarıma köyde neler yaptığımı anlatırken o günleri yeniden yaşadım. Çok güzeldi. Akrabalarım da sağ olsun, misafirlerimiz için ellerinden gelenin en iyisini yaptı."

YÖRESEL YİYECEKLERİN TADINA DOYAMADILAR

Hollanda'daki Özgazi Peynir Fabrikası sahibi Şerif Aktürk, iş adamı dostlarına doğduğu evi ve köyünü gezdirirken yöresel lezzetlerinden de tattırdı. Hollandalı iş adamları özellikle cağ kebabını çok sevdi. Köyde her sabah organik ürünlerin yer aldığı kahvaltı yapan iş adamları pestil, keş döğmesi, kaysı tatlısı, kömenin tadına doyamadıklarını söyledi.

İş adamları Oltu ilçesi'nde eşleri ile birlikte Oltu Taşı ve Oltu Zümrüt’ünden hediyelik tespih ve takı alışverişinde bulundu.

DHA