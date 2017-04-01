Gurbetçilerin hesaplarını boşaltan çetenin 5 üyesi tutuklandı

KAYSERİ'de aralarında bir banka görevlisinin de bulunduğu şebeke, gurbetçilerin banka hesaplarından 700 bin lira dolandırdı. Gözaltına alınan 5 şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin birikimlerini yatırdıkları hesaplardan güvenlik önlemlerini atlatarak ve sahte belgelerle kendi hesaplarına para aktaran çetenin peşine düştü. Banka görevlisi Ö.A., emekli K.G, bir siyasi parti yöneticisinin oğlu Ö.M. ile işsiz E.C. ve C.Ş. polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gurbetçilerin çeşitli hesaplarından yaklaşık 700 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen şüphelilerin lüks araçlar kullanıp rezidansta kaldıkları ve gurbetçi hesaplarından aldıkları paraları harcadıkları belirtildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli de tutuklandı.

DHA